Pega 'Agatha' con furia en Oaxaca

Jorge Ricardo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El huracán "Agatha" impactó ayer con categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en las costas de Oaxaca, donde se prepararon albergues y se desplegaron elementos de Protección Civil para atender posibles daños, y por la noche se degradó a tormenta tropical, provocando fuertes lluvias en ocho estados del país."A las 22:00 horas, 'Agatha' se degradó a tormenta tropical y se ubicó a 65 kilómetros al nor-noreste de Puerto Ángel y a 105 de Salina Cruz, Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 13 km/h", indicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).El ciclón, detalló, mantendrá lluvias puntuales extraordinarias (mayores a 250 milímetros) en Oaxaca, torrenciales en Chiapas, intensas en regiones de Guerrero, Tabasco y Veracruz, así como muy fuertes en localidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán."'Agatha' genera vientos de 80 a 100 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Oaxaca, y rachas de 60 a 80 km/h con oleaje de 2 a 4 m de altura en costasde Chiapas y Guerrero", indicó.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, ajustaron además una zona de prevención por efectos de tormenta tropical de Puerto Escondido, Oaxaca, a Boca de Pijijiapan, Chiapas."Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas", señaló la Conagua en un comunicado.La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que, antes del impacto del huracán, se declaró alerta en municipios de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Tabasco y Veracruz.Las lluvias causadas por el huracán provocaron un deslave en la carretera Pochutla-Oaxaca, a la altura del kilómetro 166/500."Por el momento se interrumpe el paso de Pochutla a Miahuatlán. No se arriesgue. La interrupción del paso es reportado a las brigadas de respuesta inmediata", reportó en redes sociales la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca.Las autoridades locales instalaron albergues en Pochutla y Huatulco ante la posibilidad de que el huracán causara daños mayores, y sólo se reportó la llegada de algunas personas.El Gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, reportó que no ha habido ninguna pérdida de vida humana por el huracán "Agatha"."Es una muy buena noticia, lo más importante es que no ha habido pérdidas de vidas humanas y que han sido afectaciones pues relativamente menores", dijo en la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil.Murat y los representantes de Protección Civil e integrantes del Ejército informaron de daños menores como caídas de árboles y deslizamientos en carreteras de la costa, sobre todo en Pochutla.La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que 46 mil 563 personas se quedaron sin luz en las costas de Oaxaca, lo que representa menos del 3 por cuanto del total de usuarios en la región, aunque iniciará el restablecimiento hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.