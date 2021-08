Periférico, con nueva inundación

02 min 30 seg

Violeta Meléndz

Notas Relacionadas Deja lluvia inundación y caos en la ZMG

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque anteriormente no se inundaba, a partir de este año un tramo del anillo Periférico a la altura de Avenida El Colli registra acumulación de agua que obliga a reducir casi por completo la velocidad de circulación, la cual es atribuida por usuarios a las obras de Mi Macro Periférico.Se trata de un punto que ni siquiera el Imeplan lo registra como zona con este tipo de conflictos en su portal de inundaciones históricas, pese a que este año dio a conocer nuevas zonas de la Ciudad que incorporan anegaciones donde antes no existían.De acuerdo con distintos usuarios de esa vía en las lluvias de los últimos días, la inundación sobre Periférico llega a alcanzar 20 centímetros y se extiende a lo largo de varias cuadras, justo a la altura de una de las nuevas estaciones de Mi Macro Periférico.Este año el titular del Imeplan, Mario Silva, informó que los nuevos puntos de inundación este año son 16 y se encuentran principalmente en Tlajomulco, pero también los hay en Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara.Respecto a su origen, descartó que esté vinculado el factor de obras públicas, pues se inclinó a que son múltiples circunstancias."Hay muchos factores, no es el único elemento (la urbanización), pueden ser factores como Infraestructura obsoleta, en otros casos hasta basura y residuos que se encuentran en las alcantarillas", declaró Silva en junio pasado."Nosotros no tenemos en este momento posibilidad técnica de correlacionar que una obra impacta sobre la cuenca".Especialistas como Luis Valdivia Ornelas, de la UdeG, han explicado que entre los principales orígenes de las inundaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara figura la urbanización de las partes altas de las cuencas, ya que impermeabilizan zonas donde debería infiltrarse el agua.Además, señaló que en la Ciudad la UdeG ha identificado 350 puntos de anegación, los cuales tienen que ver con la transformación de las cuencas, reducción de cauces, devastación del bosque La Primavera por incendios, fallas de la infraestructura hidráulica, entre otros.También ha señalado que no es normal que las calles y avenidas principales se inunden, sin embargo, la mala planeación de la Ciudad y la tolerancia a la invasión de sus cauces ha fomentado que la ciudadanía y autoridades convivan y permitan estas situaciones de riesgo.La inundación sobre Periférico llega a alcanzar 20 centímetros y se extiende a la altura de una de las nuevas estaciones de Mi Macro Periférico.