Permiten a incumplidos comprar estación de radio

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las empresas que participaron en la licitación de estaciones de radio de 2017 e incumplieron con los pagos a los que se comprometieron podrán participar en el concurso de 319 estaciones de radio este año, dijo el IFT.En 2017 se realizó la licitación de estaciones FM y AM en la que ofertantes podrían haber pagado hasta 2 mil 100 veces más el valor mínimo de referencia, según integrantes del Consejo Consultivo del IFT.Algunas empresas, como Tecnoradio, que ganó 37 frecuencias en esa subasta, y otros grupos incumplieron con los pagos correspondientes y no se les otorgó la concesión."No está impedido para participar en el proceso, la pena a la que se vio sujeto no sólo él sino todos los que al haber ganado finalmente no pagaron la contraprestación fue a la ejecución de la garantía de seriedad."Se cobraron garantías de seriedad por poco más de 55 millones de pesos", dijo Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico en el IFT.Para participar en la licitación, los interesados deben presentar una garantía de seriedad mínima de 100 mil pesos.Estas garantías se transforman en unidades con que podrán participar en la subasta. Cada unidad tiene un precio de 35 mil pesos."A lo mejor Cancún vale 27 unidades y una población más chiquita dos, dependiendo del número de unidades que yo tenga. Al principio de la licitación (la cantidad de unidades) dependerá del monto de la garantía de seriedad", comentó Navarrete.Para evitar especulación, en la subasta se requerirá que en cada etapa los interesados tengan niveles mínimos de actividad.Se prevé que el proceso genere 531 millones de pesos."No se puede que alguien se quede con todas sus unidades guardadas y que nada más se quede viendo. En la primera etapa debe poner 60 por ciento de sus unidades, en la segunda 80 y en la tercera 95 por ciento", explicó Navarrete.De los 531 millones de pesos que se prevé se generen, 504 millones se obtendrían de la subasta de 234 estaciones de FM y 27 millones de 85 frecuencias AM.Los valores mínimos de referencia están determinados por la densidad de población, si es una zona turística o una zona marginal, dijo Carlos Sánchez Bretón, director general de Economía del Espectro y Recursos Orbitales."Los precios finales (de las frecuencias) se determinarán conforme la demanda que se presente el procedimiento de presentación de ofertas", comentó Sánchez Bretón.