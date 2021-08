Persiguen carro robado y abaten a presunto ladrón

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 11:48 hrs.

Porque viajaban en un auto Versa que fue robado el viernes, con violencia , tres hombres fueron perseguidos por policías de Guadalajara. Uno de ellos fue abatido y dos están detenidos.Durante la persecución, los sospechosos chocaron con siete vehículos, pero no hubo lesionados.Poco antes de las 9:00 horas, las cámaras del C5 del Municipio de Guadalajara detectaron la placas de un carro rojo, que había sido robado ayer, con violencia, en Tlaquepaque.Circulaba por la Colonia La Aurora, en la Avenida González Gallo, cerca de Jazmín."Las unidades se dan a la búsqueda y logran avistarlo, le marcan el alto y este hace caso omiso", informó un Policía de Guadalajara.Las patrullas comenzaron a seguir al Versa por la Avenida Lázaro Cárdenas."En el camino, uno de los tripulantes se asoma, se le alcanzó a avistar un arma de fuego", aseguró el policía.Entre la Calle Fuelle y la Carretera a Chapala, los tripulantes del carro chocaron con cuatro vehículos."En su huida, este choca a varios vehículos que estaban en movimiento, circulando por la avenida", abundó el uniformado.Finalmente, en la Colonia San Pedrito, de Tlaquepaque, los presuntos ladrones impactaron tres carros más, entre los que estaba un taxi cuyo conductor siguió a los causantes, buscando que le pagaran.No se dio cuenta de lo que sucedía y terminó por unirse a la persecución policial.Esta acabó en la Calle Salto del Agua, entre las Calles Poza Rica y Petróleos Mexicanos."Aquí en este punto ya el vehículo ya no logra avanzar después de un último choque", explicó el oficial.Pero los sospechosos no se rindieron."Al llegar aquí se bajan los tres tripulantes que iban a bordo, tratando de darse a la huida, uno de ellos, cuando le marcan el alto, se voltea y saca un arma de fuego, apuntando a los compañeros", aseguró el elemento de la Comisaría.El hombre, de 40 años aproximadamente, fue abatido. Junto a él quedó un arma de la que no se especificó calibre.Los detenidos oscilan entre los 20 y 30 años. Sus familiares acudieron a preguntar por ellos y los identificaron como vecinos de la zona donde fueron arrestados."Están verificando si estos son parte de alguna banda de ladrones que tenemos detectada", aclaró el policía entrevistado.No hubo autoridades lesionadas.