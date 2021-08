Pese a obras se inunda Avenida Patria

03 min 00 seg

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Pese a las inversiones públicas y privadas en dos vasos reguladores que prometían mitigar las inundaciones en Avenida Patria, el Arroyo Atemajac reclamó su cauce con la tormenta de ayer.La noche de este miércoles Patria se saturó de agua de lluvia en ambos carriles. El saldo preliminar: 65 vehículos varados desde Avenida Américas hasta el Club Atlas Colomos.A la altura de Patria y Romanos, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan desalojaron pasajeros de una unidad del transporte público que se quedó atrapada en la inundación, asimismo utilizó 3 camiones de rescate y varias camionetas para poner a salvo a los ciudadanos.La lluvia que afectó la zona, según la estación meteorológica UAG que reportó PC de Zapopan, fue de 62 litros por metro cuadrado (milímetros); la Conagua considera lluvia extraordinaria a partir de 75 milímetros, por lo que, la de ayer, entra como precipitación fuerte.Se trata de una situación que según el Alcalde de Zapopan con licencia, Pablo Lemus, y el director de Obras Públicas, Ismael Jaúregui, se evitaría con el segundo Sistema Acuífero de Regulación e Infiltración (SIARI) que construyó el Ayuntamiento con 7.5 millones de pesos en Colomos III.El primer SIARI se encuentra sobre Patria y Américas, que fue financiado en 2018 por la plaza comercial ubicada en ese cruce tras la inundación que sufrió el 10 de junio de ese año."Esta obra nos ayudará a solucionar de fondo los problemas de inundaciones que tenemos en zonas como avenida Patria", declaró Lemus el 27 de abril del 2020."Nos va a ayudar a duplicar el volumen que ya tenemos construido con el SIARI I en avenida Américas y avenida Patria, vamos a poder darle un poco más de protección a la cuenca de Atemajac para que no tengamos inundaciones este año", añadió Jáuregui.Sin embargo, las inundaciones sí ocurrieron en 2020 y se repitieron este miércoles, pese a que operaron ambos vasos reguladores.Especialistas en hidrografía como Luis Valdivia Ornelas, de la Universidad de Guadalajara, han asegurado que en este punto de la Ciudad los vasos reguladores no resuelven las inundaciones debido a que no atacan el problema de fondo.Entre las principales causas de éste figura la pérdida de capacidad de conducción del arroyo Atemajac, ya que el ancho de su cauce en los años 70 llegó a ser de 10 metros, mientras actualmente tiene menos de la mitad.Además, la urbanización en las partes altas de la cuenca impide que el agua se infiltre y se incrementa el volumen de agua que corre a cuenca abajo a nivel de calle."Hay más caudal por el río Atemajac y ya no tiene capacidad de conducir el agua, se está desbordando más continuamente, es un escenario que se tiene considerado porque desde hace cinco, seis años, se estaba viendo que estaba incrementándose los desbordes", declaró."Se tiene que tener un estudio donde se explique la complejidad de la cuenca y los escenarios ante las nuevas construcciones en la parte alta, eso no se ha considerado, como tampoco se ha medido la cantidad de sedimentos que se arrastran".Los vehículos quedaron varados ante el desbordamiento del Arroyo Atemajac sobre Avenida Patria.Protección Civil Zapopan calculó que alrededor de 65 autos quedaron varados en medio de la tormenta.