Pese a ser prioridad, violencia no cede

Tania Casillas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque se encuentran en la lista de los 50 municipios del País considerados como prioridad para reducir los homicidios, en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque la violencia no cede.Según el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentado ayer, estas demarcaciones de Jalisco y 16 de otros Estados empeoraron sus cifras de asesinatos al comparar julio de 2021 con julio de 2020.En 28 municipios de la lista nacional se reportaron mejorías, mientras que en 3 no hubo variaciones en el periodo de referencia.Zapopan tuvo 21 homicidios en julio del año pasado, mientras que en el mismo mes de 2021 registró 35; en la Perla Tapatía el incremento fue de 24 a 34 y en Tlaquepaque de 18 a 19.Hace un mes el Gobierno Federal anunció una nueva estrategia para combatir los homicidios. Dejó de tener como prioridad sólo 15 municipios y aumentó la lista a 50.Entre las medidas anunciadas estaba regular los giros negros y los centros de rehabilitación, así como combatir el narcomenudeo y reforzar la capacitación policial.La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que las cifras más recientes no se compararon con todo el año anterior, porque antes eran otros los municipios prioritarios.En Tlajomulco y Lagos de Moreno, también incluidos en la lista, hubo descensos en el número de asesinatos; en el primero la cifra pasó de 25 en julio del año pasado y 18 en julio de este año, y en el segundo de 12 a 10.En cantidad de víctimas, Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mil 492 personas asesinadas entre enero y julio de 2021.Esta cifra representó un descenso marginal de 1.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020, cuando hubo mil 512 víctimas.Por otro lado, los feminicidios en Jalisco aumentaron de 34 en el periodo mencionado de 2020 a 46 en los primeros siete meses de este año.A nivel nacional, Guanajuato encabeza la lista de víctimas de homicidio con 2 mil 98 personas privadas de la vida.