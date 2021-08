Pide Amazon a empleados retomar uso de cubrebocas

Bloomberg

Hora de publicación: 15:19 hrs.

Amazon.com Inc. solicitó a sus empleados de primera línea en Estados Unidos que retomen el uso del cubrebocas en el horario laboral, independientemente de su estado de vacunación, uniéndose a compañías que decidieron intensificar las precauciones en respuesta a la propagación de la variante Delta del Covid-19.El minorista en línea más grande del mundo dijo en un aviso a los empleados el viernes que los trabajadores en sus bodegas y otros depósitos de logística en Estados Unidos deben volver a usar tapabocas a partir del lunes.Amazon había flexibilizado sus medidas de precaución contra el Covid-19 en los últimos meses. Desde finales de mayo, los empleados vacunados podían retirarse el tapabocas en el trabajo. La compañía desmanteló las pruebas de virus in situ y los controles de temperatura, y eliminó algunas barreras físicas y la aplicación del distanciamiento social en sus almacenes.El nuevo mandato no se aplica a la fuerza laboral corporativa de Amazon. El jueves, la empresa pospuso el regreso a la oficina de estos trabajadores a enero. Anteriormente, la compañía esperaba tener empleados en la oficina al menos tres días a la semana en septiembre.Amazon no ha requerido vacunas para sus trabajadores.El segundo empleador privado más grande de Estados Unidos, después de Walmart Inc., emplea a miles de personas en lugares donde las tasas de vacunación son relativamente bajas. Algunos sospechan que un requisito de vacuna generaría renuncias masivas en Amazon.