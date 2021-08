Pide AMLO a Gobernadores electos no tapar a los que salen

02 min 30 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 08:53 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los Gobernadores electos que no sean "tapaderas" del mal uso que los Mandatarios salientes han hecho de las participaciones federales y el manejo de las finanzas de sus estados.En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, acusó que algunas entidades, sin mencionar cuáles, actuaron mal hicieron un manejo inadecuado de los fondos y ya no tienen para pagar la nómina de sus trabajadores."¿Por qué eso no lo denunciaron? Y qué bueno que estamos tratando el tema para que los que están llegando no vayan a convertirse en tapaderas, porque les va a afectar, entonces ese es el problema, entonces los trabajadores pues tienen que recibir su sueldo, sus ingresos", expresó."Pero no es: 'a ver, dénos, no me alcanza', ¿por qué no administras bien?, ¿por qué no aplicas un plan de austeridad?, ¿por qué sigue el derroche?, ¿por qué solapaste el que se endeudó el Estado y no dijiste nada? Porque te ayudaron en la campaña, porque estableciste relaciones de complicidad".López Obrador aclaró que su Administración ha entregado puntualmente las participaciones federales que le corresponden a cada una de las entidades federativas, en algunos casos incluso por adelantado.Luego de que el fin de semana se comprometió a apoyar financieramente a Colima, reiteró que la Federación ayudará a pagar las nóminas de los trabajadores en aquellos estados que no tengan recursos para hacerlo."Vamos a ayudar sobre todo para el pago de las nóminas porque no se le puede retener el salario de los trabajadores. En el caso de las nóminas se tiene que ayudar y no nos corresponde legalmente, el Gobierno federal no le debe a ningún Estado sus participaciones", enfatizó.El Jefe del Ejecutivo reveló que hay Gobernadores electos que, ante la falta de liquidez en sus estados, incluso le han planteado no entregar "todo" para prevenir más problemas financieros en el futuro."Nos están planteando 'ya no les entreguen todo porque nos va quedar a nosotros (el problema), o no nos va quedar nada (de recurso)', porque hay casos en donde se entregó por adelantado para ayudar", explicó.El Mandatario federal advirtió que muchos estados vienen arrestando problemas financieros debido a que se endeudaron y entregaron contratos a empresarios influyentes y "machuchones" a quienes sólo les interesaba el financiamiento oneroso."¿Qué pasó? Vienen arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos Estados. Yo les he planteado aquí cómo por influyentismo en Hacienda se les decía a los gobernadores: 'esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio', las llamadas APP. Y vas a ir pagando año con año y aceptaban porque se lo pedían de Hacienda", criticó."Los de Hacienda hacían gestiones a favor de las empresas, entonces, los Gobiernos estatales aceptaban las condiciones de construir los hospitales de puro machuchón, de empresarios que esos muy influyentes que habían; se construía el hospital, lo cobraban dos, tres veces más caro de su costo, pero no era sólo eso, sino que el interés por el financiamiento era de lo más oneroso".López Obrador abundó que, a través de este esquema, Hacienda le descontaba de sus participaciones y depositaba ese dinero a la empresa contratada, por lo que los estados se quedaban con menos recursos federales."Eso es lo que sucede y que se está combatiendo. Hay Gobiernos estatales, un ejemplo es Tlaxcala, ya llevan años que por ley no pueden contratar deuda, es el único estado donde legalmente no se pueden endeudar, creo que desde que estaba Antonio Álvarez Lima se estableció", abundó."Es una ley, ahora creo que Querétaro, sin que tenga esa ley vigente logró terminar, o está concluyendo, sin dejar deuda, o con muy poca deuda y eso es pues digno de reconocimiento, pero hay otros que actuaron mal, no supieron administrar bien los fondos".