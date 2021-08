Pide Congreso máquinas que den vuelto en transporte

02 min 00 seg

Martín Aquino

Hora de publicación: 19:38 hrs.

La tarifa del transporte público es de 9.50 pesos, pero usuarios que pagan en efectivo terminan cubriendo 10 pesos debido a que máquinas de cobro no dan cambio ni aceptan monedas de 50 centavos; ante esa situación, el Congreso local urgió a la Secretaría de Transporte corregir la falla.Norma Valenzuela, diputada de Morena, presentó una iniciativa para solicitar al titular de Transporte, Diego Monraz, se realice una reprogramación de las máquinas instaladas en las unidades de transporte público para que acepten monedas de 50 centavos y puedan dar cambio a quienes pagan en efectivo; la propuesta fue respaldada por el Pleno del Legislativo.La morenista explicó que las máquinas de prepago fallan en 6 de cada 10 rutas, además de que desde el mes de julio no hay venta de tarjetas "Mi Movilidad" debido a la falta de disponibilidad en mercados internacionales, por lo que usuarios terminan pagando en efectivo una tarifa de 10 pesos.Refirió que una estimación de la Federación de Estudiantes Universitarios muestra que, al día, se genera un excedente de 1.1 millones de pesos por la suma de los 50 centavos que no se devuelven a los usuarios de todo el sistema de transporte de la entidad."El Gobierno del Estado debe recular y en aras de brindar un servicio de transporte público de calidad, se tienen que programar las máquinas receptoras de dinero para que acepten las nuevas monedas de 50 centavos y además se regrese el cambio cuando una persona introduzca 10 pesos", apuntó Valenzuela.El 25 de septiembre de 2019, a propuesta de la morenista, el Congreso solicitó al Sistema de Tren Eléctrico Urbano reprogramar máquinas para que máquinas de Venta y Recarga de Tarjetas dieran cambio a usuarios que pagaban tarifa en efectivo en Tren Ligero, Macrobús y Sitren, pero la exigencia de diputados no fue atendida.