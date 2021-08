Pide 'El Nuevo Tenorio Cómico' al público apoyar al teatro

04 min 00 seg

Froylan Escobar

Arath de la Torre aprendió la lección

Hora de publicación: 21:33 hrs.

Los integrantes del Nuevo Tenorio Cómico desean que el público no deje de asistir al teatro para encontrar una distracción amena y divertida.A pesar de que la Secretaría de Salud indicó que la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo debido al incremento de casos de Covid-19 en hospitales, y que el Gobierno mantiene su postura de que el semáforo es de color naranja, varios artistas piden no bajar la guardia, pero también apoyar a los empleos que se generan con esta actividad."Salgan al teatro con las medidas necesarias. Anímense, porque el teatro es un espectáculo de carne y hueso", afirmó el actor Arath de la Torre en entrevista."Es indispensable que se abran más recintos ya que muchas familias dependen de esto", comentó el comediante Germán Ortega.Es por ello que, a partir de este 13 de agosto,subirá su telón en el Centro Cultural Teatro 1, con un 50 por ciento de aforo.De la Torre, los hermanos Freddy y Germán Ortega en sus personajes de Los Mascabrothers , El Indio Brayan, Eduardo España, Christian Ahumada, Daniel Bisogno, Pierre Angelo, Claudio Herrera, Ariel Miramontes y Maribel Guardia son los famosos que conforman esta entrega, producida por Alejandro Gou.Las celebridades contaron que el objetivo de dicho montaje, además de la reactivación económica, es invitar al público a reírse de sí mismo para contrarrestar los sentimientos negativos que aún genera la pandemia."Es muy importante reírnos de nosotros mismos, del País, porque es una obra que aborda temáticas políticas, que toca temas vigentes, de actualidad."Hay que reírnos. Hemos perdido el sentido del humor. El tema del estrés y la ansiedad se ha disparado en general y se entiende por la situación en la que estamos, vivimos con miedo", dijo de la Torre.Además de los sketches que se acostumbran en la puesta en escena, esta versión apostará por trucos de magia, bailes y presentaciones de canto, aseguraron."Vamos a tener un bonito bailable. Fue una de las cosas que le pedí al señor Alejandro Gou: 'Si me invitas a participar, que me dejen hacer bailables, porque me gusta mucho'. Entonces se decidió que bailáramos en el segundo acto, en el que salgo con Maribel, ella como doña Inés y yo como el cura."Le hablé por teléfono y le dije: '¡Quiúbole! ¿Se te espesa tu malteada o hacemos un bailable?', y me dice: '¡No, no, no! A mí no se me espesa mi malteada. Órale, va'. Nos pusimos de acuerdo en la canción; haremos un cover. La tradujimos al español, montamos los bailables y nos divertimos mucho", expresó Miramontes, en su papel de Albertano.La temporada iniciará el próximo viernes y finalizará el 12 de septiembre; se ofrecerá una función por día, los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 18:00 horas, y domingos a las 17:00 horas.Posteriormente, entre octubre y noviembre, visitarán Guadalajara, Toluca, Monterrey y Puebla con una gira especial.Al término de la conferencia de prensa del proyecto, ofrecida la tarde de este lunes en el recinto ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, De la Torre aprovechó para hablar sobre lo que sufrió tras la polémica entre él y los voladores de Papantla.El comediante aseguró que recibió ataques, al igual que su familia, a través de redes sociales, y lamentó el odio que se ha generado en internet hacia su persona y su trabajo; aseguró que la experiencia le servirá para futuras decisiones."Me da mucha tristeza que exista mucho odio hacia una persona que se ha dedicado durante 30 años a trabajar, que ha generado empleos, que ha defendido su cultura, que pague impuestos. Estoy triste de que tengan esa concepción de que yo haya atacado a la cultura cuando hay una descontextualización. Jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a mis raíces."Ahora más que nunca necesitamos unirnos, el País está muy dividido. Respeto la postura de cada visión, mis tradiciones; vivimos épocas muy complicadas y en un mundo de cristal donde nada le parece a nadie. Ojalá esto me sirva de lección para pensar muy bien las cosas antes de hacerlas", sostuvo.