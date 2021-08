Pide EU 18 aviones comerciales para evacuar a afganos

01 min 30 seg

Reuters y AP

Deja nuevo caos en Kabul 7 muertos

Hora de publicación: 10:29 hrs.

El Pentágono pidió formalmente la ayuda de aerolíneas comerciales para reubicar a los evacuados de Afganistán una vez que hayan salido de su país.El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, activó el domingo la etapa inicial del programa Flota Aérea de Reserva Civil, solicitando 18 aviones: tres de American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines y Omni Air; dos de Hawaiian Airlines; y cuatro de United Airlines.El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que el departamento no prevé un impacto importante en los vuelos comerciales por esta activación.Según Kirby, esos aviones no volarán al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, sino que se utilizarán para trasladar a los pasajeros de las estaciones de paso una vez que salgan de Kabul, lo que permitirá al Ejército estadounidense concentrarse en las evacuaciones en Afganistán.Lo describió como la etapa uno del programa, sugiriendo que se podrían usar más aviones comerciales.Esta sería sólo la tercera vez que Estados Unidos activa la Flota Aérea de Reserva Civil. La primera fue durante la Guerra del Golfo (agosto de 1990 a mayo de 1991) y luego durante la preparación y la invasión de Irak (febrero de 2002 a junio de 2003).Estados Unidos y otros países, incluido Reino Unido, han traído varios miles de tropas para gestionar las evacuaciones de ciudadanos extranjeros y afganos vulnerables, pero se han mantenido alejados de las áreas fuera del Aeropuerto de Kabul.Una multitud apretujada y presa del pánico que intentaba ingresar al aeropuerto de Kabul causó la muerte de siete civiles afganos, informaron el domingo los militares británicos.Las muertes ocurren en momentos en que las autoridades advierten sobre posibles amenazas del grupo Estado Islámico en contra del operativo de evacuación.Los aviones militares norteamericanos han estado haciendo maniobras de combate en el aeropuerto, que está rodeado por miembros del Talibán. Otras naves han disparado bengalas al momento de despegar, a fin de frustrar misiles detectores de calor.Los cambios ocurren poco después de que la Embajada estadounidense en Kabul le instruyó a los ciudadanos de su país a abstenerse de ir directamente al aeropuerto a menos que hayan recibido instrucciones específicas de algún funcionario del Gobierno norteamericano. Las fuentes no dieron detalles de las amenazas presentadas por el EI pero aseguraron que eran creíbles. Hasta ahora no ha habido ataques, apuntaron.El domingo, el Ministerio de Defensa británico confirmó los siete decesos en las afueras del aeropuerto en Kabul. Han ocurrido varias estampidas en la zona, especialmente cuando combatientes talibanes disparan al aire para ahuyentar a las personas que intentan desesperadamente salir del país.El sábado, soldados británicos y de otros países occidentales, con equipos totales de combate, trataron de controlar las multitudes que se agolpaban en el perímetro del aeropuerto, llevándose a civiles que lucían pálidos y empapados de sudor. Debido a que las temperaturas rondaban los 34 grados centígrados, los soldados rociaban agua a los presentes con una manguera o les daba agua embotellada.De inmediato no quedó claro si los muertos habían sido aplastados, asfixiados o sufrieron algún tipo de paro cardíaco. Los soldados tendieron sábanas sobre los cadáveres para protegerlos de la mirada del público. Otros soldados permanecían de pie sobre barreras de concreto o contenedores de carga, tratando de calmar a la gente.En declaraciones a un canal de televisión iraní por video, el portavoz talibán Mohamad Naím acusó a los soldados estadounidenses de causar las muertes, en una entrevista que rápidamente se tornó tensa."Los estadounidenses dijeron que quien vaya al aeropuerto los llevaremos a Estados Unidos, así que la gente se agolpó en el aeropuerto", expresó Naím.