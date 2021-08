Pide Guevara no demeritar resultados de Tokio 2020

02 min 00 seg

Adrián Basilio

Hora de publicación: 17:26 hrs.

La delegación olímpica mexicana no consiguió las 10 medallas pronosticadas en Tokio 2020, pero compitió al nivel de los mejores del mundo y por eso no debe hablarse de una actuación catastrófica, dijo esta tarde la titular de la Conade, Ana Guevara a su regreso de Japón.La responsable del deporte nacional se dijo satisfecha con los cuatro bronces obtenidos en los escenarios olímpicos y aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador coincide con ella."No hay nada que reclamarle al equipo. No hay que ser catastrofistas y hacer una devaluación de la delegación, compitieron contra el mundo y están a la altura del mundo."Resultados los hubo, el pronóstico de las 10 medallas es el que no se concretó. El resultado es positivo, el desempeño de la delegación en numeralia creo que deja buen sabor de boca. Fueron muchos cuartos lugares que de haber sido medallas hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabra", afirmó Guevara.¿El Presidente se quedó con buen sabor de boca?"El Presidente ya declaró que no todo es medallas y entiende perfectamente el aspecto deportivo, y hay que esperar a entregarle el análisis general de las circunstancias y cómo fue la competencia".La ex velocista rechazó tajante que López Obrador anunciara premios para los cuartos lugares como una forma de matizar que solo se ganaron cuatro bronces y no los 10 metales que ella pronosticó.Guevara informó que el Jefe del Ejecutivo recibirá conjuntamente a los medallistas en olímpicos y paralímpicos hasta el próximo mes.En el mismo vuelo regresaron los maratonistas Joel Pacheco, Jesús Esparza y José Luis Santana, así como la pentatleta Mariana Arceo, quien no traía el uniforme oficial de viaje.