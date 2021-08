Pide Hagamos al IEPC explicar mega presupuesto

Sara Ochoa

Hora de publicación: 16:01 hrs.

El partido Hagamos, pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) explicar el proyecto de presupuesto 2022 para los partidos locales, el cual contempla 380 millones 983 mil pesos para las organizaciones políticas en el Estado.Ernesto Gutiérrez Guízar, Presidente del partido, aclaró que no recibirán un financiamiento que no se ajuste a la ley y explicó que es errónea la idea de que dicha cantidad, sería repartida entre la organización que preside y el partido Futuro."Es importante decir que no es un presupuesto que se repartiría entre los 2 partidos y lo que hizo el IEPC fue presentar el proyecto, donde los 380 millones son el resultado de la aplicación de la Ley General de Partidos, donde se multiplica el total del padrón electoral por el 65 de las UMAS", señaló."Los 380 millones se dividen en 2 grandes rubros, uno del 30 por ciento y uno del 70 por ciento. Del 30 por ciento, se divide entre los 7 partidos locales y nos toca la séptima parte y del 70 por ciento restante, un 5.8 por ciento, que según nuestros cálculos daría un total de 31 millones de pesos".Gutiérrez Guízar lamentó que el IEPC no haya facilitado la fórmula por medio de la cual se determinó el monto, y aseguró que le corresponde al Instituto aclarar las dudas surgidas."Nos preocupa que detrás de esta información a medias que da el IEPC, haya una intención de volver a discutir la distribución a través de una reforma que pudiera permitirles acceder a recursos que no les corresponden y se siga manteniendo esta idea que vamos a acceder a recursos que no nos corresponden".El Dirigente señaló que en 2021, la organización que preside recibió 6 millones de pesos, debido a que no contaban con antecedente de elección por ser de reciente creación, por lo que no podían acceder al 70 por ciento de la bolsa restante."Tenemos un representante ante el consejo del IEPC quien dejó en claro nuestra, donde no pretendemos acceder a un recurso que no nos corresponde", concluyó.MURAL publicó que el Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó esta semana 2 bolsas que suman 498 millones de pesos, de los cuales 380 millones 983 mil pesos son para partidos locales y 117 millones 225 mil pesos para los nacionales.El proyecto presentado por el IEPC, deberá ser analizado por el Congreso del Estado y de ser aprobado, el financiamiento se entregaría a los partidos en enero de 2022.