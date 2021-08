Tunden a Morena por mentir en donativos para vacunas

03 min 00 seg

Erika Hernández

Hora de publicación: 14:56 hrs.

PAN y PRD acusaron a Morena de engañar a la población al presumir que devolverá el 50 por ciento de su financiamiento público para la compra de vacunas contra Covid-19.Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al discutir las prerrogativas que recibirán en 2022 los partidos políticos, el representante Eurípides Flores presumió que sin reforma electoral, Morena ya renunció a la mitad de su presupuesto.Sin embargo, los partidos de Oposición le demostraron que en los hechos Morena miente, pues de los 800 millones de pesos que la dirigencia nacional prometió devolver a la Tesorería de la Federación en 2021, en ocho meses solo ha renunciado a 100 millones.Por ello, ni devolviendo la totalidad de sus prerrogativas de los próximos cuatro meses, que ascenderán a 500 millones de pesos, podría cumplir.De los mil 636 millones que Morena recibiría este año para gasto ordinario, el INE ya le entregó 932, por lo que es dinero que ya no puede regresar a la Tesorería, además de quitarle 58 millones en multas.La arenga central de la propaganda de Morena en redes sociales y promocionales en medios electrónicos ha sido la renuncia al 50 por ciento de su presupuesto."En los hechos Morena no ha necesitado de una reforma constitucional para poner el ejemplo y que este año, sin reforma, renunció a la mitad del financiamiento que tiene. Hacemos el exhorto a seguir con este ejemplo, de verdadero compromiso, real, con los hechos. Somos diferentes", sostuvo el morenista.Enseguida, el representante panista Víctor Hugo Sondón, acusó a Morena de realizar una campaña basada en mentiras."Ustedes prometieron que devolverían 800 millones de pesos de sus prerrogativas, de los cuales retornaron un 3 por ciento, no un 50 por ciento, no pueden sostener un discurso demagógico, la gente debe estar enterada de que no han cumplido de ninguna forma", recriminó Sondón."Vergüenza les debería dar estar proponiendo algo (a los otros partidos) que no han cumplido".La diputada perredista Guadalupe Almaguer aseguró que Morena miente con conocimiento, pues sabe que el dinero que regresan los partidos a la Tesorería no se destina a lo que éstos quieren, sino es decisión del Gobierno en qué gastarlo."Reiteradamente por todos los medios, de manera falaz, ofrecen el 50 por ciento de sus prerrogativas, cuando es absolutamente falso. Quieren hacer creer a la sociedad que han donado parte de su presupuesto a las vacunas", dijo.En su defensa, los representantes de Morena argumentaron que cumplirán."El año fiscal se cuenta de enero a diciembre, en enero (del 2022) hacen las cuentas y van a verificar que esto se va a cumplir de manera clara", respondió Flores ante los cuestionamientos de cómo cumplirán si ya no les alcanza el dinero."Aun cuando renunciaran al 100 por ciento de sus prerrogativas los próximos meses, no alcanzarían a cumplir (los 800 millones), saquen su calculadora, no les alcanza, déjense de falacias y demagogia y de mentiras", remató Sondón.