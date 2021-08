Pide Laura Bozzo suspender prisión preventiva

03 min 00 seg

Abel Barajas

Hora de publicación: 15:46 hrs.

Laura Bozzo solicitó a un juez federal suspender la orden judicial de internarse en el Penal de Santiaguito, Estado de México, porque asegura que padece una enfermedad pulmonar, es adulta mayor y el encarcelamiento pondría en riesgo su vida.La conductora de televisión presentó un amparo contra la prisión preventiva justificada que le obliga a ingresar voluntariamente a la cárcel a más tardar este viernes a las 16:00 horas, en un proceso iniciado por el delito de depositaría infiel."Se solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, esto es que la quejosa Laura Cecilia Bozzo siga gozando de su libertad y no se le ejecute la medida cautelar de prisión preventiva justificada", reclamó en su demanda, según registros judiciales."Lo anterior debido a que justamente se teme por la vida de la hoy quejosa al encontrarse gravemente enferma de enfisema pulmonar y tener 70 años, tal y como se acreditó al juez responsable. En ese sentido, en caso de que se le ejecute la medida cautelar de prisión preventiva o la orden de aprehensión para tales efectos, se pondría en grave riesgo su salud, pudiendo incluso perder la vida, lo cual afectaría sus derechos de forma irreparable".La presentación de este amparo, ante un juzgado de distrito de Naucalpan, presupone que Bozzo no ingresará esta tarde por su propio pie en el penal estatal localizado en el Municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.En las próximas horas, el juzgado responsable del amparo, tramitado por el despacho Ruiz Durán, resolverá si suspende o no la orden de encarcelamiento.El pasado miércoles, el Juez de control Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a Bozzo por el delito de depositaría infiel y le dictó la prisión preventiva justificada por considerar que existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.Según informes judiciales, la conductora pidió que le impusieran cualquier medida cautelar como el arraigo domiciliario y el uso del brazalete electrónico para evitar la prisión.Para acreditar que no pretende darse a la fuga, la procesada ofreció como pruebas documentos de su relación laboral con Televisa, de su domicilio y renuncia a las nacionalidades italiana y peruana en 2017, su pasaporte mexicano.También, manifestó tener 70 años, padecer enfisema pulmonar y tener una constancia médica del doctor Arturo Saldaña Altamirano, del 10 de agosto pasado, que le recomienda no permanecer tiempos prolongados en altitudes elevadas y preferentemente vivir a nivel del mar.Otro de sus alegatos para probar que no tiene interés en huir es que ha comparecido a todos los citatorios de la FGR y la autoridad judicial. Sin embargo, nada de eso le valió y el juez instruyó la prisión preventiva justificada.A Bozzo se le imputa en el proceso haber vendido una casa en La Herradura que estaba embargada por el SAT y con el que ella supuestamente había garantizado un adeudo fiscal de más de 13 millones de pesos.