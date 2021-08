Pide Mier a Anaya no escudarse en hermanos de AMLO

03 min 00 seg

Martha Martínez y Claudia Salazar

Hora de publicación: 14:18 hrs.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió al panista Ricardo Anaya no escudarse en los hermanos del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante el citatorio que le hizo la FGR para presentarse mañana ante un juez.Luego que el panista condicionó su asistencia a la audiencia a la que fue citado en el Reclusorio Norte a que también se presenten Pío y Manuel López Obrador, Mier dijo que se trata de un reto desigual, porque el quebranto ocasionado por los delitos imputados a Anaya no se compara con las cantidades de dinero que recibieron los hermanos del Mandatario y quienes fueron exhibidos en videos.La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a Ricardo Anaya de recibir sobornos del ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética.La industria energética del País, afirmó Mier, representa siete trillones de dólares, por lo que el presunto soborno que recibió Anaya para aprobar la reforma energética habría generado un desfalco millonario.El legislador insistió en que esto no se compara con las acciones por las que son señalados los hermanos del Presidente."Es un reto desigual, porque nada más hay que cuantificar el quebranto al País, más allá de los moches y de todo ese asunto que presuntamente está involucrado y el caso Lozoya, piensen más allá de eso", dijo."La industria energética en México representa, en palabras del Embajador Pascual, cuando compareció ante el Comité de Energía, siete trillones de dólares, ese voto, esa decisión, esos cientos de millones de pesos significaron un quebranto mayúsculo, desproporcionado, brutal, al pueblo de México en su patrimonio. Ese es el fondo de las decisiones que tomó el chico maravilla y no se pueden comparar".El coordinador de los diputados federales de Morena afirmó que otra diferencia entre los casos de los hermanos López Obrador y el de Anaya, es que los primeros nunca han dicho que se van a ir del País."Y otra diferencia, los hermanos nunca han dicho que se van a ir, que van a buscar protección. Son liberales y enfrentan la justicia mexicana, en la proporción del acto que se señala. Y no te puedes escudar en eso, y se escuda y se mete, porque quiere recordar la época en que era reconocido como es. Esa es otra marrullería", insistió.El legislador aseguró que de "chico maravilla", Anaya pasó a "marrullero de la política" y se quejó de que lo defendieran los dirigentes del PAN, PRI y PRD en Estados Unidos, en referencia a la visita que hicieron el lunes pasado a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos."Ese tránsito de un municipio importante en Querétaro, pero apenas de uno de los 100 municipios del País con menos de un millón de habitantes, secretario particular, lo hacen diputado, luego presidente del partido fugaz, luego candidato a la Presidencia de la República y de chico maravilla a marrullero de la política, en eso terminó, triste papel", manifestó."Y sale su pléyade a defenderlo a los Estados Unidos, que me recuerdan a aquellos conservadores que fueron a pedir que llegara Maximiliano, qué patético para la tradición política mexicana, qué patético", dijo.Mier reiteró que si nada tiene que esconder, Anaya tiene que enfrentar a la justicia.