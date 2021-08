Pide Oposición 40% de cargos en Cámara de Diputados

Claudia Salazar

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El bloque legislativo de Va por México exigirá posiciones de acuerdo a una representación del 40.6 por ciento en la Cámara de Diputados, lo que incluye el reconocimiento en esa proporción en comisiones, órganos de gobierno y áreas administrativas, señaló Luis Espinosa Cházaro, próximo coordinador del PRD.Los diputados electos del PAN, PRI y PRD se presentarán este sábado por primera vez en la Cámara, en una reunión plenaria donde informarán de la agenda conjunta del bloque y los acuerdos alcanzados en conjunto.Sobre ello, el perredista indicó que la alianza legislativa no sólo es respecto a la agenda que se presentará en conjunto y que cumple con la plataforma electoral que se ofreció a la ciudadanía, sino también para defender los espacios que les corresponde como bloque.Dijo que Morena deberá negociar con los tres partidos como una sola fuerza, porque es una oferta política que ganó su espacio en la Cámara de Diputados en las elecciones del pasado 6 de junio."Morena ya no puede controlar todo, en la Cámara deberá haber un reparto de acuerdo a la proporción de cada quien", advirtió en entrevista.Por ejemplo, citó que las comisiones se negociarán con la fuerza que obtuvo la coalición, que podrían ser unas 20 comisiones de las 46 existentes hasta ahora.Una vez que el bloque logre el número de comisiones que les corresponde, entre los tres partidos definirán cuántos grupos de trabajo tendrá cada uno, explicó.En cuanto a la administración de la Cámara, Espinosa Cházaro mencionó que también tendrá que haber un reparto proporcional de los cargos, porque Morena no tendrá ya la mayoría absoluta, que le permitió quedarse con todas las posiciones en la 64 Legislatura.Auguró que vendrá un fuerte jaloneo con la mayoría de Morena, porque el bloque opositor buscará presidir comisiones importantes, a fin de generar mayores contrapesos en el Poder Legislativo.En su opinión, comisiones como las de Presupuesto, Auditoría Superior de la Federación, Seguridad Púbica, Educación y Salud, deben quedar en manos de la Oposición."Debe haber un cambio en la visión que hay en las comisiones. En la Comisión de Seguridad tendría que haber un trabajo más activo ante la situación de crisis que hay en todo el País; o en Salud también tiene que haber otra visión, ante el mal manejo de la pandemia, para que la Oposición pueda cuestionar la estrategia fallida de Hugo López-Gatell", consideró el diputado electo.Espinosa Cházaro también advirtió que se buscará tener con Morena otra relación con respecto a cómo se ha conducido en la 64 Legislatura.Ahora, dijo, hay un bloque más fuerte de los partidos de Oposición, con una agenda clara y de mayor peso, que no está dispuesto a que haya más imposiciones."Creo que hay una recomposición que no permitirá a Morena actuar igual. Se necesitan acuerdos para avanzar en la agenda legislativa y tener imposiciones desde el inicio sería empezar con el pie izquierdo para el coordinador Ignacio Mier."Se necesitan acuerdos para arrancar la 65 Legislatura, que no haya retrocesos democráticos. Cuando el PRI llegó a tener una mayoría del 62 por ciento, no fue tan avasallador como lo ha sido Morena", sostuvo.Por otro lado, destacó que hay una comunicación fluida entre los coordinadores del bloque opositor y que un primer consenso es rechazar cualquier modificación constitucional que dañe a los órganos autónomos, así como una reforma electoral que genere un Instituto Electoral a modo para el Ejecutivo federal.Agregó que podrá haber posiciones distintas en el bloque, que corresponderán a sus propias agendas y que no por ello se tendrá que ver como un conflicto.Para el caso del PRD, Espinosa Cházaro indicó que mantendrá su línea de social democracia y de izquierda moderna."Nos mantendremos como una izquierda que rechaza el populismo y que defiende la socialdemocracia ante un gobierno de Morena que no es progresista ni liberal", definió.