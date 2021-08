Pide PETA eliminar ecuestre de Juegos Olímpicos

Reuters

PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) pidió el viernes al Comité Olímpico Internacional (COI) que elimine las pruebas ecuestres en futuros Juegos Olímpicos, alegando la crueldad con los caballos durante los recientes Juegos de Tokio.En un incidente que se hizo viral en las redes sociales, la alemana Annika Schleu fue grabada azotando a su caballo Saint Boy después de que éste se negara a saltar durante la competición de pentatlón moderno.La entrenadora y preparadora alemana Kim Raisner también se mostró golpeando al caballo. La federación de pentatlón moderno (UIPM, por sus siglas en francés) descalificó rápidamente a Raisner de la participación en la prueba masculina por sus acciones."El mundo quedó conmocionado cuando una competidora de pentatlón alemana visiblemente alterada, Annika Schleu, fue filmada espoleando y azotando al caballo Saint Boy después de que éste se negara a entrar en el recorrido", dijo PETA en una carta al presidente del COI, Thomas Bach."La entrenadora de Schleu, Kim Raisner, fue entonces mostrada golpeando al caballo. Raisner fue justamente expulsada de los Juegos Olímpicos, pero las multas y suspensiones no son suficientes para proteger a otros caballos de entrenadores que puedan cometer ofensas similares".No fue posible contactar inmediatamente con el COI para que hiciera comentarios.PETA también señaló dos incidentes en la competición de pruebas ecuestres.En uno de ellos, Jet Set, un caballo montado por el competidor suizo Robin Godel resultó tan malherido durante una prueba a campo traviesa que tuvo que ser sacrificado, mientras que en el otro, el jinete irlandés Cian O'Connor obligó a Kilkenny a terminar el recorrido a pesar de que le salía sangre de las fosas nasales."Los Juegos Olímpicos muestran a los atletas humanos, no la capacidad de aterrorizar y herir a los caballos que no eligen competir, pero que hacen todo el trabajo, a veces a costa de sus propias vidas", dice la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk."Al igual que los Juegos han evolucionado para incluir deportes modernos como el skateboarding, PETA pide al Comité Olímpico Internacional que relegue los eventos ecuestres abusivos a los libros de historia".