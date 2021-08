Pide Reynoso que saquen el orgullo por México

Francisco Esquivel

Reaviva rivalidad entre México y EU

Hora de publicación: 17:21 hrs.

No se juega por un trofeo o una eliminatoria, en el All Star Game, los futbolistas de la Liga MX saldrán a defender el orgullo.El técnico de las luminarias del balompié mexicano, Juan Reynoso, aseguró que a sus pupilos les ha inyectado la mentalidad de sacar la casta por el balompié nacional, más allá de que el novedoso cotejo tenga la etiqueta de ser de carácter amistoso."No es un partido de exhibición para nosotros, no se juega una eliminatoria, o un título, jugamos algo más que eso."Ha tenido mucho crecimiento (la MLS) por las figuras que han llegado y el jugador norteamericano no es casualidad que cada vez tienen más jugadores en Europa y eso hace que ambas Ligas se necesiten, es el momento que estamos viviendo hoy, que se fusionen, entre comillas, para que ambos jueguen para ver cuál es la mejor", detalló el estratega.A Rogelio Funes Mori y Alfredo Talavera les tocó formar parte de la Final de la Copa Oro que el cuadro de las Barras y las Estrellas se llevó sobre el Tricolor. Lo de este miércoles, no sabrá a revancha al ser justas distintas, pero sí es una oportunidad para sacarse la espina con la afición."Tomamos en cuenta que es algo totalmente diferente pero se puede sentir así por la gente, por la prensa, no se puede decir que es revancha porque son diferentes momentos, pero se siente de una manera especial, sin duda, nosotros como equipo representantes de la Liga MX, tenemos que hacer lo mejor y lo mejor es ganar", expresó Talavera.Bajo en ese tenor, el ariete de Rayados resaltó la rivalidad que ya absorbió tras convertirse en seleccionado mexicano."Va a ser un gran partido, muy físico y estamos preparados, la rivalidad que tenemos es un clásico, siempre llegamos a Finales, desafortunadamente las últimas dos nos tocó perder, pero es una rivalidad y contra Estados Unidos hay que dar un plus, porque es el clásico rival", concluyó el atacante en conferencia.Por si a la rivalidad entre México y Estados Unidos le faltaba algo, ahora llegará el All- Star Game para exhibir lo mejor de cada Liga.El ex DT de la Selección de los Estados Unidos, Bob Bradley, que encabezará a las luminarias del circuito estadounidense, recordó los episodios de roce que ha tenido con el futbol mexicano, al que ahora se le suma el compromiso entre los mejores futbolistas de la Liga MX contra los de la MLS."Todo lo que pasa entre México y Estados Unidos implica una gran rivalidad, desde hace mucho tiempo, será la primera experiencia real con los equipos nacionales, son juegos desde hace muchos años, en el Mundial, en Octagonal, son grandes experiencias y ahora tenemos más competencias, se vuelve más importante. Hay jugadores aquí que se quieren mostrar, va a haber una competencia real", detalló el técnico.El estratega abundó que, aunque para algunos aficionados pudiera parecer un encuentro amistoso, para los futbolistas jóvenes, el Juego de Estrellas puede ser un punto de inspiración en sus carreras."Es uno de los momentos más especiales del juego, la responsabilidad de los jugadores es de mostrarse, mostrar su valor y personalidad, son un ejemplo para todos los jóvenes. Cada jugador que está aquí, si les das una oportunidad de hablar, dirán de lo importante que es tener figuras a quien seguir, es algo de lo más hermoso de este deporte", abundó el DT.Uno de los viejos conocidos de los mexicanos será Lucas Zelarayán, ex jugador de Tigres y hoy jugador franquicia del Columbus Crew, quien puntualizó las diferencias entre la Liga MX y la MLS."Ya no hay mucha diferencia entre una Liga y otra, en los últimos años se ha demostrado que ambas Ligas se ha crecido mucho, cuando hay enfrentamientos entre Selecciones o equipos de ambas Ligas se dan partidos apretados, eso quiere decir que la Liga está en un nivel similar, no le veo mucha la diferencia."Creo que cada Liga tiene sus cosas, por ahí creo que la MLS se centra mucho en lo que es la parte física del jugador, se centra más en eso, obviamente también cosas de organización, en México tienen sus diferencias, es más técnico, se centra más en el buen juego desde el primero hasta el último equipo, pero el futbol hoy en día está parejo mundialmente y estas dos Ligas están bastantes similares", concluyó el argentino.