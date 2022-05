Pide saxofonista no liberar a agresor; advierte 'sobornos'

04 min 30 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 11:02 hrs.

La saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien hace más de dos años sobrevivió a un ataque con ácido, acudió hoy a Palacio Nacional para solicitar la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador y evitar que su presunto agresor, el ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal, salga de prisión."Vengo el día de hoy a tocar la puerta porque considero que la única persona que me puede ayudar, escuchar, es el Presidente, ayer (lunes) dio pauta en pedir un informe, yo misma le estoy trayendo el informe de la investigación que está solicitando", comentó."Espero que me atienda personalmente y si no, yo voy a estar insistiendo, es mi derecho y es obligación, () y por supuesto hacerle saber toda esta serie de delitos que se están cometiendo en mi contra, porque es mi proceso, porque me quisieron matar y tengo derecho a obtener justicia, han pasado casi tres años y es inaudito que las cosas no llegan ni a la mitad".Entrevistada antes de ingresar a Palacio, donde es atendida por la directora de Atención Ciudadana de Presidencia, Leticia Ramírez, advirtió que Vera Carrizal podría recuperar su libertad vía amparo y llevar el proceso "en la comodidad de su casa" por la corrupción que impera en Oaxaca.Explicó que el diputado busca que el Poder Judicial reclasifique el delito de tentativa de feminicidio a lesiones, lo que le permitiría ser excarcelado bajo fianza y llevar en libertad el juicio en su contra."Acá las responsabilidades son responsabilidades, no tienen otro nombre ni otra acción, ellos son unos feminicidas que me quisieron matar. ¿Por qué tanta la urgencia de venir el día de hoy? (a Palacio): están sobornando a los siguientes magistrados que quiero que pongan mucha atención: Arturo Lázaro León De La Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres", sostuvo."¿Cómo sé esta información?, sé que ellos son los que se van a encargar de resolver este amparo, este proceso a favor de Juan Antonio, es diputado y, ¿por qué tengo toda la seguridad?, porque el fiscal del Estado de Oaxaca tiene la obligación y la competencia de hacer investigaciones".Ríos Ortiz reveló que la Fiscalía de Oaxaca le dio a conocer ayer unos audios en los que se escucha a Vera Carrizal hablar-desde el penal- con su hija Guadalupe Vera Hernández, en los que la mujer le dice que ya llegó a un "trato" con los magistrados que resolverán dicho amparo."Le dice que ya quedó el trato con los magistrados, que ya se les pasó el dinerito, que en esa ocasión estaba ella con 12 personas cerrando (el trato en) Ciudad Judicial y le dice muy claramente: 'papacito, ya quedó, esta semana sales libre mi rey'", indica."Yo sé que estos videos, estas transmisiones van a llegar a ti Juan Antonio Vera, no creas que porque soy mujer, no creas que porque yo no tengo el dinero ni el poder político que tú tienes me voy a rendir, me vas a doblar".Tras reiterar que no permitirá que la sigan intimidando, aun si tiene miedo, la saxofonista aseveró que, aunque su agresor cuenta con el apoyo del PRI, ella es respaldada por colectivos feministas y por la sociedad civil."Y sobre todo, la verdad está conmigo y ustedes bien lo saben, ¿ustedes creen que a estas alturas voy a permitir que me sigan intimidando? Reconozco y admito que me ha dado miedo y vivo con miedo y no solamente yo, mi familia también porque los amenazan", añadió."Es inaudito la corrupción que existe en Oaxaca, que por unos cuantos pesos se dobleguen y echen a la basura su carrera como magistrados. Los sobornos ya salieron por parte de Guadalupe Vera y su familia, y su otra hermana que no me acuerdo cómo se llama, a junto con la esposa Soledad Hernández, ya sobornando a los magistrados y esto está respaldado de acuerdo a lo que investigó el fiscal Arturo Peimbert".La música oaxaqueña entregará un escrito en Presidencia en el que denuncia el presunto soborno a magistrados para que el ex diputado salga de prisión, y plantea que se les investigue por corrupción, tráfico de influencias y cohecho."No hay justificación legal para que salga en libertad mi agresor, no la hay, si los jueces de amparo hoy lo liberan sería solo por actos de corrupción, tráfico de influencias y cohecho. Estoy angustiada, sí tengo miedo, estoy desesperada, sí, porque lo enfrento junto con mi familia, el Mecanismo de Protección me quitó las medidas", se lee en el escrito."Que mi proceso sea legal, deseo que mi proceso sea legal, que ya no se siga frustrando, ya que Juan Antonio Vera Carrizal pretende salir el día de hoy martes 31 de mayo o mañana miércoles 1 de junio a través de un amparo. Este recurso de amparo no puede proceder, ya que la naturaleza del delito de feminicidio en tentativa no le permite llevar a cabo su proceso desde su domicilio ni tampoco minimizar el crimen o simplemente lesiones".