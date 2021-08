Piden a Vargas aceptar destitución en TEPJF

03 min 00 seg

Érika Hernández

Hora de publicación: 15:23 hrs.

Senadores de Morena y el PAN afirmaron que el Magistrado José Luis Vargas no tiene otra salida que aceptar que fue destituido y facilitar el proceso para que el Tribunal Electoral retome sus asuntos pendientes.Los legisladores respaldaron la posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien pidió al ex presidente de la Sala Superior hacerse a un lado, pues no hay condiciones para que siga al frente."Vargas no tiene salida, está clara la decisión de la mayoría y deberían buscar ya como transitar a esa decisión que ya se tomó."Cómo seguiría una presidencia forzada sin tener el respeto ni respaldo de la mayoría de los integrantes de los órganos, es disfuncional, ya no se puede operar, es intransitable. Todas las partes deberían dialogar, él seguirá siendo integrante, así que hay que darle vuelta a la página y construir una relación de respeto", afirmó el senador panista Damián Zepeda.El morenista Germán Martínez celebró que Zaldívar aceptara la decisión de la mayoría de los Magistrados, además, consideró, cada vez está más claro que quienes criticaban a Vargas tenían razón.Ahora, consideró, ya no depende de la voluntad de Vargas, pues hay una mayoría que decide en el Tribunal, y no aceptar lo que digan esos cinco magistrados es usurpar funciones."Se llama usurpación de funciones. La presidencia es de quien dijo la mayoría y, si no la respeta Vargas, está cometiendo un delito", dijo Martínez.Consideró que, aunque Vargas no quiera soltar la estructura institucional como es el canal del Tribunal para que sesionen los magistrados, o las redes sociales, los cinco pueden retomar desde sus pendientes."Quien anula una elección o ratifica un triunfo son los cinco magistrados que son mayoría, y lo otro poco a poco lo va a soltar (Vargas), eso de que tenga las redes y burocracia son patadas de ahogado", añadió.Insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) debe pedir el desafuero de Vargas, para confirmar sus presuntos delitos."Que no pase lo de Medina Mora, que decían que éste tenía problemas y únicamente querían su sillón, el sillón de Vargas y lo que haga no me interesa a mí, las instituciones deben trabajar, y la presidencia debe hacer lo correcto", apuntó.Damián Zepeda aseguró que con la postura de la SCJN le debe quedar claro a muchos que ni esa instancia, ni el Senado o el Presidente deben interferir en una institución autónoma."Ahora tienen que dirimir cómo empezar a transitar, pero ellos cinco pueden tomar las decisiones desde ya, estos días deberán reflexionar y solucionarlo", agregó.El senador panista dijo estar en contra de una reforma electoral que permita que un poder interfiera en la vida independiente de un organismo.Sin embargo, consideró, sí es necesario aclarar qué hacer cuando se presentan estas diferencias."Mi llamado es a todos, que tengan altura de miras, que entiendan que es un Tribunal máximo que tiene que poner el ejemplo, empezando por quién era su presidente", agregó.