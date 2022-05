Piden debate nacional sobre China en TIPAT

Frida Andrade

Ante la solicitud de China de adherirse al tratado comercial transpacífico (TIPAT) debe haber un debate nacional antes de concluir el primer semestre, sugirió el Centro de Estudios México-China (Cechimex) de la UNAM.La discusión podría ser dirigida y organizada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo para escuchar diversas voces."Que el Ejecutivo y Legislativo, particularmente la Cámara de Senadores, permitan en el primer semestre un debate nacional sobre el acceso de China al TIPAT, sin buscar una respuesta única y precipitada de México en el marco de los tiempos del TIPAT", sugirió el Centro.El 16 de septiembre de 2021, China solicitó formalmente adherirse al TIPAT, que lo conforman 11 naciones, entre ellas México, con quien no tiene un Tratado de Libre Comercio, por lo que podría ser la primera vez que el País tendría un pacto comercial con esa nación asiática.La discusión nacional tendrá que integrar un análisis de los sectores público, privado, académico y otras organizaciones civiles interesadas y que pudieran ser afectadas con la adhesión de China, refiere el documento "¿Está México preparado para un TLC con China? El caso de la cadena global de valor del calzado".En especial se propone la presencia de las cadenas globales de valor de autopartes-automotriz, electrónica, óptica, hilo-textil-confección, del calzado, entre otras."La propuesta de acceso de China al TIPAT, y con base en lo planteado, exige una decisión estratégica nacional de corto, mediano y largo plazo que incluya el diagnóstico y la opinión de los sectores señalados", se expuso.El Cechimex dijo que la solicitud china implica múltiples retos para México, entre los que destaca su participación en el T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020.En el Capítulo 32.10 del T-MEC se indica que cualquier miembro que inicie con negociaciones comerciales con economías que no son de mercado, como China, tendrá que informarle con seis meses de antelación a los miembros de este pacto comercial de Norteamérica.Asimismo, se tiene la posibilidad de que uno de los miembros puede salir del T-MEC en caso de que no esté de acuerdo con que se tenga una relación comercial con economías de no mercado.En valores comerciales, México tiene un déficit comercial con China, pues importa más de lo que le puede exportar.