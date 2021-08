Piden discutir en Congreso recorte a UdeG

Martín Aquino

Hora de publicación: 15:39 hrs.

Oponiéndose al recorte de 140 millones de pesos que se pretende aplicar a la Universidad de Guadalajara (UdeG), diputados locales sin partido urgieron discutir el tema en el Congreso local, así como crear una Comisión Especial que indague uso de dinero del Ejecutivo.De los 38 legisladores del Congreso, 25 liderados por el emecista Daniel Robles enviaron al Gobernador Enrique Alfaro una solicitud para quitar 140 millones presupuestados para el Centro Cultural Universitario, y destinarlos a la edificación del Hospital Civil de Oriente en Tonalá.Sin embargo, los diputados sin partido Enrique Velázquez, Mara Robles y Ana Silvia Gutiérrez, quienes se oponen al recorte a la UdeG, exigieron este miércoles que la reorientación de recursos que se pretende sea debatida en el Legislativo.Plantearon, además, la creación de una Comisión legislativa que indague el uso de 6 mil 200 millones de pesos que forman parte de la deuda que el año pasado se autorizó al Ejecutivo y de la cual se podría tomar el recurso para el Hospital Civil, sin quitarle a la UdeG."Creemos que es del todo pertinente crear una Comisión Especial para investigar el uso de la deuda (); se trata de una Comisión para esclarecer, para transparentar, para explicar, para analizar, para entender y para cumplir nuestro trabajo, que es el de supervisar, el de evaluar, y el de cristalizar", dijo Robles.Asimismo, exhibió que se ha estado citando a diputados para una sesión extraordinaria de Pleno este jueves a las 10:00 horas, vía Internet, pero no han sido invitados los tres legisladores sin partido que se oponen al recorte de 140 millones de pesos de la Universidad, por lo que hizo un llamado al emecista Jesús cabrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, para que no los ignoren."Nosotros estamos dispuestos a presentar argumentos, estamos dispuestos a escuchar razones, y también estamos dispuestos, si es el caso, a perder las votaciones; pero estas voces no se van a callar, y no por un asunto personal, sino porque nosotros fuimos electos representantes populares, y no vamos a renunciar a nuestra obligación de hacer nuestro trabajo", sostuvo."De verdad queremos cuentas claras, nada más; y que se respeten los acuerdos, que se respeten los presupuestos (). No nos cansamos, no nos callamos, y aquí estaremos siempre", añadió por su parte, la diputada Gutiérrez.El legislador Velázquez mencionó que en lugar de pretender reorientar 140 millones de pesos del presupuesto de la UdeG, el recurso para el Hospital Civil se debería tomar de los 6 mil 200 millones de la deuda contratada, o de los gastos de Comunicación Social del Ejecutivo."Que asuma la responsabilidad el Gobernador y que agarre el dinero de la deuda que se le aprobó (). De Comunicación Social, ahí tiene mucho dinero en Comunicación Social y de gastos de representación (); ellos tienen muchos gastos de representación, que de ahí lo tomen", acotó.