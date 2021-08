Piden liberar slots en aeropuertos saturados

02 min 00 seg

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 15:09 hrs.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que las series de slots (horarios de despegue y aterrizaje) que las aerolíneas no tengan la intención de operar para la temporada de invierno de este año en aeropuertos saturados del País, el caso de AICM, deberán regresarse a más tardar el 7 de septiembre de 2021.Las series que no sean regresadas antes o durante la fecha indicada estarán sujetas a criterios de utilización de la temporada de invierno en la evaluación de base histórica de la siguiente temporada, dijo en un comunicado.El criterio de ocupación para la temporada invierno 2021 será de 50/50, es decir, para conservarlos, las aerolíneas deberán probar que usaron al menos la mitad.Este criterio sustituye al 85/15, debido a la actual crisis generada por la pandemia de Covid-19.Los slots operados y aprobados como asignación en la temporada invierno 2021 tendrán prioridad sobre la solicitud de series nuevas, para las mismas fechas y horarios equivalentes, sujeta a capacidad, disponibilidad y otras condiciones regulatorias como es el caso de las series regresadas hasta el 7 de septiembre de 2021, aclaró.La AFAC explicó que a la justificación de la no utilización de slots (por causas no imputables a los transportistas aéreos) se adicionan las relacionadas con el Covid-19, que no están en el control de cada aerolínea.La primera es restricciones de viaje del gobierno basadas en nacionalidad, fronteras cerradas, recomendaciones de los gobiernos, avisos relacionados con Covid-19 que advierten contra todos los viajes, excepto los esenciales, o prohibiciones completas de vuelos desde o hacia ciertos países o áreas geográficas.También se contemplan graves restricciones gubernamentales relacionadas con Covid-19 sobre el número máximo de pasajeros que llegan o salen en un vuelo específico o a través de un aeropuerto específico.Asimismo, las restricciones gubernamentales sobre el movimiento o medidas de cuarentena/aislamiento dentro del País o región donde se encuentra el aeropuerto o destino (incluidos los puntos intermedios).También el cierre de negocios esenciales para la aviación impuestos por el gobierno (por ejemplo, cierre de hoteles)."Y restricciones imprevisibles para la tripulación de la aerolínea, incluidas prohibiciones repentinas de entrada o tripulación varados en lugares inesperados debido a las medidas de cuarentena", señaló.