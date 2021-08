Piden mejorar alerta de género

02 min 00 seg

Sara Ochoa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Mientras la violencia contra las mujeres aumenta en Jalisco, para colectivos y activistas, la voluntad política por parte del Gobierno del Estado para mejorar las alertas de género y capacitar al personal que labora en lugares como el Centro de Justicia para las Mujeres, va a la baja.Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo del 2021, la Entidad registró 38 muertes catalogadas como feminicidios, en contraste con las 28 registradas durante el mismo periodo de tiempo en 2020.María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), señala que el Gobernador Enrique Alfaro ha venido postergando la implementación de los resultados que arrojó la última evaluación al cumplimento de la alerta de violencia de genero durante los últimos 2 años."Se decretó en noviembre del 2018 cuando ya había acabado la Administración de Aristóteles Sandoval y se quedó para que la implementara Alfaro", explicó."Si bien la Fiscalía del Estado cuenta con una Dirección General de Delitos en Razón de Género, ésta no cumple con los perfiles ni con la especialización para tratarlos".Además, Estrada aseguró que una de las medidas que se buscaba implementar, era la creación de una Fiscalía especializada en feminicidios, modelo que ya existe en otros estados de la República."Hubo un compromiso para que se creara esta área especializada, pero no se avanzó nada, y ahora estamos viendo un retroceso en cuántos casos se están acreditando como feminicidio", destacó.A la par, el Instituto de Ciencias Forenses, presenta un atraso en la actualización de su personal con el protocolo de feminicidios creado en 2018, y el cual surgió para ser adecuado al Nuevo Sistema de Justicia Penal, donde las necropsias se deben realizar con perspectiva de género.Por su parte, Anuar García, presidente de la organización México SOS, aseguró que desde que se legisló el delito de feminicidio en 2012, solo ha habido 11 sentencias."El nivel de impunidad es muy alto y al Centro de Justicia para las mujeres le falta personal capacitado, además que tiene una serie de deficiencias porque los jueces no juzgan con perspectiva de genero", concluyó.