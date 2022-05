Piden monumento para Diego Cocca

La lluvia no cesa en la Avenida Chapultepec. La Glorieta de los Niños Héroes es también una fiesta interminable para los aficionados del Atlas.Celebran el Bicampeonato que el Atlas ha ganado ante el Pachuca. Y entre el delirio de tal euforia hay quien propone hacerle una estatua a Diego Cocca, el técnico que ha hecho posible romper la sequía de 70 años de campeonatos de Liga.Diego Vázquez lo grita: "A Diego Cocca le tenemos que hacer un monumento a lado de los Niños Héroes", expresa el fan que al momento de concluir el juego rompió en llanto."¡Viví el partido la neta a lo Atlas, cabrón! Muy bueno, entretenido, a lo Atlas, y me gusta porque eso le da un toque muy especial porque esperas que de último minuto o ganemos o perdamos, pero ahí vamos a estar"."Es increíble la energía que se vive aquí, después de más de 70 años vivir un Bicampeonato es increíble. Lloré porque siempre esperas ser campeón, y ahora ser Bicampeón junto con Pumas y León es algo que no esperábamos", manifestó.Emiliano García, un joven de 20 años le mandó un mensaje a los aficionados de las Chivas."Que se acostumbren a este Atlas, no duden que en unos años ya los alcancemos, ya se acabaron las burlas de ellos", dijo el chico con su camiseta del Atlas y besando el escudo."Desde muy pequeño mi papá me llevaba al estadio y nunca peleábamos nada importante, tengo 20 años de edad, en los que casi no lo vi pelear por nada, y ahora somos Bicampeones."Estoy muy emocionado, fueron 70 años, y aunque eso no me tocó yo no pensé que me podía tocar vivir esta experiencia de disfrutar un Bicampeonato, es algo que no meimaginaba, la verdad, estoy muy contento"."Lo sufrí este partido, sobre todo cuando Pachuca metió el segundo, pero cuando el árbitro pitó el final ya solté todo y lo estoy disfrutando", contó Emiliano.Por su parte Gonzalo Calderón acepta que dudó de la conquista del Atlas cuando Pachuca anotó el segundo gol."Fue muy sufrido, o sea sí confiamos en el rojinegro, pero teníamos duda, y al final se confirmó que Atlas es el Bicampeón del futbol mexicano. Me gusta sufrir, es parte del ADN".Y Javier Navarro con la voz ronca, apenas audible también habló de su angustia."Ha sido espectacular, los muchachos se partieron el alma, ha sido muy emocionante, de esto no hay mucho y hay que vivirlo así, al filo de la navaja. Yo confiaba en los muchachos y en el cuerpo técnico y se logró", indicó mientras sostenía orgulloso su bandera del Atlas.La celebración parece eterna en el sitio en el cual los fans del Atlas se reúnen para festejar sus triunfos desde 1999, pero que a partir del 12 de diciembre cuando se ganó el título de Liga del Grita México A21 es ya una costumbre gozar por campeonatos.