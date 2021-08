Piden no sancionar por tapar placas con portabicicletas

Martín Aquino

Hora de publicación: 13:46 hrs.

Ocultar total o parcialmente las placas de los vehículos en circulación está prohibido en Jalisco, pero, los diputados del Congreso de Jalisco piden que esa restricción no aplique para los automovilistas que usen portabicicletas.De acuerdo con el diputado del PAN, Adenawer González, Ley de Movilidad y Transporte del Estado establece que un vehículo puede ser retirado de la circulación cuando sus placas estén ocultas total o parcialmente, sanción que ha afectado a conductores que colocan racks o portabicicletas.Ante esa situación, a través de una iniciativa planteada por el panista el Legislativo prevé solicitar a la Secretaría de Transporte ajustar el Reglamento de la Ley de Movilidad para que, cuando las placas de un vehículo sean cubiertas por un portabicicletas, no proceda ninguna sanción."Existen algunos modelos de racks o portabicicletas que por sus características dejan oculta la placa vehicular, con lo que se incurre en una infracción de acuerdo a los reglamentos de movilidad existentes, combinado con la ausencia de criterios de aplicación", afirmó González."Por lo anterior, se hace un llamado a buscar alguna alternativa que permita que se siga usando este tipo de portabicicletas, pero sin que se preste a criminalizar o a perseguir a quienes realizan esta actividad deportiva, recreativa o alternativa de transporte", añadió.El diputado panista afirmó que no es necesaria una reforma a la Ley de Movilidad para que se evite sancionar a automovilistas que cubra las placas con portabicicletas, pues bastaría con un ajuste al Reglamento."A manera de propuesta se considera la opción de aclarar en vía de reglamento que los racks no se consideran elementos de los prohibidos (por ley) o, en su caso, imponer la carga a los usuarios de usar una manta o elemento de identificación de la placa sobre el rack o las bicicletas, dejando la solución al criterio de los técnicos de la Secretaría (de Transporte)", dijo González."Es importante que deje de existir este vacío de criterios que ocasiona multas o actos de molestia a las personas que tienen la buena intención de hacer uso de la bicicleta", añadió.