Pierde IP 50 mdp al día por bloqueo docente en Michoacán

03 min 00 seg

Óscar Uscanga

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El bloqueo que desde hace 20 días mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre la red ferroviaria de Uruapan, Michoacán, ha dejado a empresarios industriales pérdidas diarias de hasta 50 millones de pesos.Desde el pasado 31 de julio, decenas de maestros disidentes instalaron un plantón con mesas, sillas y carpas sobre la vía que cruza la comunidad de Caltzontzin para exigir al Gobierno estatal 270 millones de pesos del pago de su nómina.A raíz del bloqueo, las industrias automotrices, acereras, cementeras, agro-industriales, de artículos de primera necesidad y combustóleo han resentido el paro de aproximadamente 140 trenes, siete por día, alertó la empresa Kansas City Southern México (KCSM), empresa que maneja la línea.En un reporte emitido ayer, precisó que son 770 mil toneladas de producto detenidas, entre ellas combustóleo en 12 trenes, equivalentes a unas 3 mil 840 pipas llenas."Esto genera riesgo de paro en la Refinería de Tula, Hidalgo, por no poder desalojar este material hacia el puerto de Lázaro Cárdenas", señaló.Óscar del Cueto, director de KCSM, refirió en entrevista que el plantón afecta rutas que van desde el puerto de Lázaro Cárdenas hacia Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas."La Secretaría de Gobierno estatal me confirmó que la posibilidad de pago a maestros está complicada, porque están sin dinero para poder cubrir sus quincenas", dijo."Hemos estado en conversaciones con Gobernación, también con Economía, pedimos el Estado de derecho, la libre circulación de los trenes. No es un tema de las empresas que servimos, ni nosotros, está siendo secuestrada la vía por un grupo de maestros, tal vez con una queja válida, pero no afectando a terceros".Para el representante de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac), Carlos Enríquez Barajas, es preocupante la incertidumbre que, otra vez, refleja Michoacán hacia el comercio internacional."Ni siquiera pareciera que hay urgencia por mostrar soluciones por un tema de incertidumbre, reflejamos hacia el exterior algo negativo, queda Michoacán como un socio negativo. Independientemente que se vayan solventando los compromisos del Gobierno, no podemos estar en algo que a todas luces es ilegal, vías secuestradas", dijo.Y ante la falta de certidumbre para su pago, Benjamín Hernández, representante del grupo "Poder de Base" de la CNTE, que tiene tomadas las vías, advirtió que seguirá el plantón.En entrevista, explicó que la administración del perredista Silvano Aureoles no ha solventado la nómina de la primera quincena de agosto, de 28 mil maestros, a menos de 11 días de que también ya les tengan que pagar la última del mes."El Secretario de Gobierno, Armando Hurtado, me comentaba que andan en Ciudad de México el Gobernador y Secretario de Finanzas para buscar un préstamo de Hacienda y Educación. La Federación depositó 97 millones, el 34.6 de aportación federal, el Gobierno estatal tiene 60 millones, pero la nómina es de 270, entonces, andan buscando la diferencia", dijo.