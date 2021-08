Pierden oficio; no entregan cuerpo de Javier

02 min 30 seg

Tania Casillas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Son víctimas de la burocracia Javier Ángel Jara Navarro -cuyo cadáver está en el Semefo desde hace dos años- y su mamá María de Lourdes Navarro Robles, quien no puede reclamarlo.Los restos del joven de 20 años siguen sin ser entregados porque "se perdió" un oficio que la Fiscalía creó en mayo, pero que aseguran nunca llegó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).El jueves, el Colectivo Huellas de Amor acompañó a María de Lourdes a la morgue metropolitana para preguntar cuánto más iba tardar la entrega de Javier Ángel, privado de la libertad el 14 de mayo de 2019, localizado sin vida tres días después y reconocido apenas este año.La madre de Javier traía consigo un documento que le entregaron en la Fiscalía, pero que en el IJCF aseguraron que nunca les llegó y que pudo acelerar el proceso de la entrega del cuerpo.En abril de este año, María supo que su hijo había muerto y que estaba en el Semefo. Le dijeron que, de la fosa de Santa Anita, solo quedaban tres personas sin ser identificadas."Le enseñaron las piezas que estaban en esa fosa y ella dice que fácilmente las reconoce, ella dice: 'esa pierna es de mi hijo, ese torso es de mi hijo', la cabeza con mayor razón porque tres días tenía el muchacho de desaparecido cuando ya estaba dentro de Semefo, entonces el cuerpo no estaba tan descompuesto", explicó Judith Ramos, del colectivo Huellas de Amor.Primero, en la Fiscalía de Jalisco enviaron un oficio al IJCF donde decía que se tomara la muestra de ADN de la madre y se confrontara con las partes de las tres víctimas halladas en la fosa.Pero, en mayo recapacitaron y enviaron otro oficio -o por lo menos le dieron copia a la madre- para que la revisión de ADN se hiciera solo a las piezas que ella reconoció y así darle celeridad a esa entrega."Nos dimos cuentan que Fiscalía nunca mandó ese oficio, entonces el Instituto Forense nunca lo recibió", acusó Ramos.Huellas de Amor también puso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la manera en que el Gobierno del Estado trata a los familiares de personas desaparecidas."Encontramos a su hijo y nos dimos cuenta que ahí había muchas personas sin reconocer. () Nadie quiere encontrar a su desaparecido en Semefo, pero yo estoy casi segura de que ahí vamos a encontrar a muchísimos", enfatizó Judith.Desde el 5 de julio, el grupo de familiares ha solicitado una reunión con el Gobernador Enrique Alfaro para hablar de la crisis forense, pero no ha sido concedida.