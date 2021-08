Pisan Yankees y White Sox 'El Campo de los Sueños'

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 19:59 hrs.

En Grandes Ligas, el beisbol superó la ficción.Los ojos de la Gran Carpa están puestos en el partido entre Yankees y White Sox que se está llevando a cabo en el "Campo de los Sueños".La intención de MLB era celebrar el partido el año pasado, pero la pandemia de Covid-19 tuvo otros planes. De cualquier manera, tanto la Liga como los equipos mantuvieron vivo el sueño de jugar en los campos de maíz de Dyersville, Iowa, a unos metros del set donde se filmó la popular película "Field Of Dreams" en 1989.Grandes Ligas armó un pequeño estadio para 8 mil espectadores, rodeado de un maizal con plantas de hasta tres metros y medio de alto, donde no hay pizarra electrónica y la sensación de estar dentro de la película es el mayor atractivo para los presentes."Field of Dreams" es una película dirigida por Phil Robinson y protagonizada por Kevin Costner, James Earl Jones, Ray Liotta y Amy Madigan, basada en el popular libro "Shoeless Joe", nominada a tres Premios Óscar en 1989 por "Mejor película", "Mejor guión adaptado" y "Mejor banda sonora".Esta tarde, José Abreu, Eloy Jiménez, Luis Robert, Giancarlo Stanton, Aaron Judge y DJ LeMahieu son los protagonistas.