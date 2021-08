Planea Canadian Pacific nueva oferta por KCS

Grupo REFORMA

15:45 hrs.

Canadian Pacific Railway Ltd. está planeando hacer una nueva e incrementada oferta por Kansas City Southern, de acuerdo con personas cercanas al asunto, publicó The Wall Street Journal.El diario dijo que la nueva oferta reiniciará la batalla con Canadian National Railway Co. por la ferroviaria estadounidense.El consejo de directores de Canadian Pacific se reunión hoy para autorizar la oferta que valora a Kansas City Southern en casi 300 dólares por acción, indicaron las fuentes, o cerca de 27 mil millones de dólares.Las fuentes señalaron que no hay garantía de que Canadian Pacific seguirá con el plan, y si lo hace, se espera que sea muy pronto.Canadian Pacific había cerrado un acuerdo de efectivo y acciones con Kansas City Southern valorado en alrededor de 275 dólares por acción, o 25 mil millones.Kansas City Southern acordó más tarde una venta a Canadian National después de que CN ofreciera alrededor de 30 mil millones de dólares (que entonces valían alrededor de 320 dólares por acción) y Canadian Pacific se negó a aumentar su oferta.Canadian Pacific podría estar motivado para presentar una nueva oferta antes de la votación planificada de los accionistas sobre el acuerdo Canadian National-Kansas City Southern programado para el 19 de agosto, indicó el Journal.