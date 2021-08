Plantea AMLO usar 12 mil mdd de FMI en pago de deuda

01 min 00 seg

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 08:38 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó usar los 12 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgará a México para pagar deuda por anticipado y que no solo se destinen a las reservas del Banxico."Vamos bien y vamos a continuar con ese plan, el Fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros, van a otorgar créditos a tasas bajas, por 650 mil millones de dólares. En el caso de México, le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas."Nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté solo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas, además les pagan muy poco de rendimiento, entonces se tiene mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento. Entonces, nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado", señaló en conferencia.El Mandatario federal descartó que esos recursos se usen para gasto, pues, dijo, a su Gobierno le importa que no aumente la deuda."No, para pagar deuda, eso también lo aclaro, porque nos importa que no nos aumente la deuda, porque aumentar la deuda es aumentar el servicio de la deuda y además es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones", afirmó.Aunque México tiene actualmente una línea de crédito con el FMI de 61 mil millones de dólares, por la cual se tienen que pagar 168 millones de dólares anuales solo para tenerla disponible, estos recursos son parte de otra decisión del organismo.