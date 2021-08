Pocos turistas, muchos empleados, en ruta al Aeropuerto

Piden bachear

A cuatro días del arranque de la Ruta C-98 hacia la terminal aérea, son trabajadores del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y residentes de fraccionamientos aledaños al Nuevo Periférico quienes le han dado mayor uso, aseguró Esmeralda Monserrat, chofer de una de las unidades.La conductora explicó que el poco flujo de turistas puede ser porque apenas están conociendo la ruta."Estamos llevando más a personas que trababan en el Aeropuerto y gente que vive por ahí por los fraccionamientos, es más común (...) hoy (miércoles) solo he llevado a dos usuarios al Aeropuerto", comentó.En un recorrido realizado por MURAL se pudo constatar que prevalecen las dudas sobre el derrotero, paradas y costos del servicio.Pese a ello, existen personas como Gerardo, trabajador del Aeropuerto, quien se convirtió en usuario desde que esta ruta entró en funciones."Anteriormente yo tomaba tres autobuses para llegar aquí al Aeropuerto, ahorita ya solo tomo uno, en la estación 'Peri Norte'. A la semana me estoy ahorrando unos 300 pesos y en horario me ahorro como una media hora más, sobre todo por el tráfico, porque en Periférico está libre", contó.Esta situación es similar a la de Guadalupe Juárez, quien también labora en el Aeropuerto."Antes hacía de trayecto dos horas y media, y ahora solo hago una. Conozco a varios compañeros que antes tomaban igual cuatro camiones y ahora nada más toman dos", indicó.Esta ruta recorre 32 kilómetros, desde la estación del Tren Ligero Periférico Norte hasta el Aeropuerto. Tiene una frecuencia de entre 15 y 20 minutos entre cada unidad y el recorrido se realiza en promedio en una hora y 25 minutos.Usuarios de la Ruta C-98 coincidieron en que en el Nuevo Periférico existen tramos llenos de baches, por lo que piden a las autoridades que sean reparados."Ojalá que arreglaran el Nuevo Periférico porque sí se ve un poco descuidado. Por más que (los choferes) quieran esquivar los baches, pues no se puede", comentó Gerardo.MURAL publicó el 28 de julio que además de los baches que hay en dicha vialidad, también se padece por la falta de luminarias, ya que hay tramos que están completamente oscuros."Hay pedazos que sí están muy feos y hace falta que realmente los arreglen", comentó al respecto Esmeralda.