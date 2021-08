Podemos jugar en cualquier equipo.- Vega

Tras foguearse con otros jóvenes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Alexis Vega ve a los mexicanos capaz de competir y marcar diferencia en cualquier futbol."Fue una experiencia muy grande el competir ante jugadores top de Europa, creo que fue un aprendizaje bastante bueno."Jugamos contra jugadores que juegan en el Everton y Ajax y tú los ves y no marcan muchísima diferencia como se habla, yo vi compañeros que igual marcan diferencia de la misma manera o mucho más, eso nos da mucha motivación de que podemos jugar en cualquier equipo, pero tenemos que mentalizarnos en nuestro equipo, ya que, si se da el sueño europeo bien y si no a seguir trabajando", comentó Alexis Vega para Chivas TV.El Rebaño presentó una entrevista con sus 4 medallistas olímpicos de bronce como el propio Vega, Uriel Antuna, Jesús "Canelo" Angulo y Fernando Beltrán."Es como un sueño que no todos los deportistas tienen la oportunidad de vivir, es una bendición que nos dieron. Estamos agradecidos con Dios, con las familias que nos mandaron mensajes de motivación, eso fue un plus para nosotros porque nos motivó", comentó Angulo.Chivas visitará este domingo a Santos, donde los 4 elementos podrían ver acción.