Póker en Uvalde

Daniela Sánchez

en MURAL

4 min

Johny Smith sueña con el día en que el gobierno estadounidense se vuelva una dictadura. Parado en su pórtico de madera en Texas pierde la mirada y de pronto espeta: "Like Venezuela, those fucking commies", se dice mientras destapa una Budlight bien fría.



Cuando llegue ese día por fin podrá desempolvar la Smith 9 milímetros o el viejo AR-15 que guarda en el clóset y le heredó su padre junto con el bloque ideológico que hoy lo pone a fantasear con el rescate. Dar la vida luchando contra malditos izquierdistas y sus gobiernos dictatoriales. ¿Hay forma más noble de morir que salvando la libertad? No hay, no existe.



Los Smith son una familia unida, Johny pasa sus horas libres jugando catch con su hija Olivia en el parque de la esquina. La vida de Johny es tradicional, pero su hija siempre le construye sonrisas detrás de la cara de macho. Olivia es muy ocurrente y empática, lo tiene rescatando liebres y pajaritos que caen del nido. Johny dejó los viajes de cacería porque Oli se lo pidió, a Oli no le gustan las armas.



Johny es gerente del Pottery Barn de la esquina, un hombre honesto, de fe y trabajo arduo que se ganó la vida a pulso y se casó con su "high-school sweetheart". Hoy juega póker los lunes en el sótano de Jim con otros amigos mientras toman whiskey.



Entre tragos y fulls les llega la fiebre a todos, hablan de cómo sería tomar las calles, poner el nombre de la libertad en alto y someter a los promotores de la destrucción del Estado. Clavarle una bala en la sien a Bernie Sanders y poner tras las rejas a Ocasio y su séquito. Jim piensa igual, sus hijos estudian en la misma escuela que los hijos de Johny y sus esposas cantan en el mismo coro de iglesia, la más antigua de Uvalde.



Las armas le dan un falso sentido de poder al pueblo americano. Se cree fervorosamente, sobre todo en las regiones menos educadas del país, que tener un arma en tu hogar te habilita como soldado de la legitimidad, cruzado del Leviatán y espartano contra los ataques de la izquierda. El mito de la seguridad nacional a través del armamento civil fue noble hasta que el Estado comenzó a tener tecnología mucho más poderosa; hoy en día pensar en derrocar a un gobierno con tu rifle de asalto es, de menos, ingenuo.



Datos de GALLUP muestran que 53 personas mueren al día por falta de regulación de armas en Estados Unidos ¿Tremendos números no? Son aún peores si los miramos al lado del número de presidentes derrocados, valores instituidos o gobiernos restablecidos únicamente por civiles armados en Estados Unidos; 0 desde 1786. Hoy, a pesar de que el 52 por ciento de los gringos piden regulaciones más estrictas, el Lobby y las influencias determinan la historia.



A Johny y Jim nada les preocupa más que la ideología de género se enseñe a sus hijos en la primaria y que la teoría crítica de la raza sea una materia oficial. "That would be the end of America and its values, that's why we carry guns", afirma Jim, para eso necesitan las armas, para asegurar la libertad y salvar a sus hijos de la izquierda y su progresismo decadente. Jim es representante en el congreso local y ha estado bajo ataque mediático por las tremendas donaciones de Lobby legal que la NRA le propicia. La noche acaba entre risas como siempre.



El martes todos están en donde deben estar, la resaca los tiene un poco tambaleantes pero los proveedores en Pottery Barn no pueden dejarse desatendidos, Johny se encuentra en su oficina masajeándose las sienes con el pie de las gafas, a su derecha y bien enmarcada hay una foto de su familia y sobre ella una gran bandera estadounidense. Su secretaria abre la puerta de madera de golpe, pálida le dice con tartamudeos: "Mr. Smith, something happened at Robb Elementary".



A un par de millas, en la primaria Robb, su hija, escondida en un armario con otros de sus compañeros, llama a la policía desde un celular viejo que Johny le dio "sólo para emergencias". Reporta entre sollozos el incidente. A Oli no le gustan las armas. Un par de semanas antes y amparado por la ley Salvador Rolando Ramos cumplió 18 años y compró cientos de municiones en la tienda local de armas, entró a la primaria Robb con una AR-15 con la única intención de matar niños.





@DaniSanBern









Daniela Sánchez es estudiante de Derecho en ITESO, tesista en Inteligencia Artificial y Poder Judicial. Observadora y partícipe de movimientos sociales.