Pone Altamirano su puesto en manos de los jefes

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 23:58 hrs.

Héctor Altamirano, director técnico de Gallos, aseguró esta noche que está en espera de la resolución de la directiva para definir su futuro en el equipo."Quiero agradecerle a la afición el apoyo, gracias de verdad, sin ustedes esto no sería posible. Estoy en espera de lo que pueda suceder, con la directiva, no sentaremos a platicar", afirmó."Llegué como jugador en el 2010 y juré defender a muerte este escudo. Es todo lo que quería decir, esperamos a ver qué pueda suceder".El estratega se tardó casi 30 minutos para acudir a su conferencia, se sentó en la sala de prensa del Estadio Corregidora, pidió dar un mensaje y no quiso contestar ninguna pregunta.Los emplumados marchan en el lugar 16 de la tabla con tres puntos de 18. De confirmarse el despido, Altamirano será el primer estratega cesado del presente torneo.