Pone Kevin Álvarez cara a la derrota

El joven jugador no ocultó la tristeza tras perder la Final del Clausura 2022. Foto: José L. Ramírez

Édgar Contreras / Enviado

Kevin Álvarez no ganó el título de la Liga MX, pero se comportó como un campeón con meseros y personal de una taquería, luego de enfrentar al Atlas.Acompañado por unas 15 personas, entre ellos el volante Érick "Chiquito" Sánchez, el lateral derecho del Pachuca trataba de digerir lo ocurrido tres horas antes en la Final. Se le notaba un poco extraviado, con la mirada perdida. Intercambiaba escasas palabras con un amigo, mientras a sus espaldas transmitían la repetición del partido; volteó para ver el penal que no les concedieron, así como la acción en la que fue amonestado por el árbitro Fernando Hernández.Kevin, de 23 años, estaba a unas horas de viajar a Estados Unidos para reportar con la Selección Mexicana.Su imagen fue de las más conmovedoras, horas antes, en la cancha del Hidalgo. Lloró como un chiquillo por el subcampeonato, mientras era consolado por varios de sus compañeros.Pese al estado de ánimo, Álvarez repartió algunos autógrafos y posó para la selfie con cada aficionado que se le acercó, esbozando una sonrisa con el mismo esfuerzo con el que horas antes detenía a Julián Quiñones por la banda, colombiano que en un choque incluso le lastimó la boca.Ya no quedaba prácticamente nadie en el restaurante cuando el futbolista se dispuso a abandonar la taquería, a las 2:30 horas, así que el momento era perfecto para que meseros, cocineros y demás miembros del personal se acercaran para solicitarle una fotografía, a la que accedió sin inconvenientes.A final de cuentas, al despertar a Kevin le esperaba un nuevo desafío, ya con el Tricolor de Gerardo Martino, quien en estos partidos de verano resuelve sus últimas dudas para la convocatoria a la Copa del Mundo de Qatar.