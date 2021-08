Ponen a australianos en cuarentena tras los JO

02 min 00 seg

AFP

Hora de publicación: 08:31 hrs.

Los deportistas australianos que vuelven de los Juegos Olímpicos van a tener que guardar una cuarentena excepcional de 28 días a su regreso al estado de Australia Meridional, por las nuevas medidas anticovid tomadas por las autoridades regionales, una decisión que indignó a varios responsables deportivos del país.Todos los viajeros que ponen un pie en territorio australiano procedentes del extranjero deben respetar generalmente una cuarentena de 14 días.Pero el gobierno del estado de Australia Meridional, cuya capital es Adelaida, decidió hace poco duplicar la duración de esta cuarentena para los viajeros que no hayan podido regresar del extranjero con un vuelo directo.Un total de 56 deportistas de la delegación australiana en los Juegos se han visto afectados por esta nueva medida. 16 de ellos ya están en cuarentena en Sydney, donde desembarcaron procedentes de Tokio."Mientras que otros países están celebrando el regreso de sus deportistas, nosotros sometemos a los nuestro al más cruel y despreciativo de los tratos", reaccionó el presidente del Comité Olímpico Australiano, Matt Carroll."Son castigados por representar con orgullo su país distinguiéndose en los Juegos Olímpicos", continuó el dirigente, protestando por la suerte de los deportistas australianos que volvieron de la cita olímpica con 46 medallas, 17 de ellas de oro, lo que situó a Australia en el sexto puesto del medallero."Poner en cuarentena a individuos durante un periodo tan largo es en mi opinión irracional y no puede justificarse científicamente", declaró por su parte el responsable médico del Instituto de Deportes Australiano, David Hughes.Este miércoles el gobierno del estado de Australia Meridional no había reaccionado a las críticas.Gracias a sus medidas, Australia ha registrado un poco más de 37 mil casos y ha sufrido 944 muertes, con una población de 25 millones de habitantes, según las cifras del Ministerio de Sanidad.Pero un incremento de los casos por la variante Delta desde principios de junio llevó a confinar a los habitantes de las ciudades más grandes del país desde hace varias semanas.