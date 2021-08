Por falta de huevos no ha sido.- 'Chicote'

¿Qué esperaba el Chicote Calderón después de la tristísima exhibición de ayer en la cancha? ¿Que les aventaran rosas?

Me queda claro que la camiseta de @Chivas no es pa'todos [ @ManuelZ301102] pic.twitter.com/UlpUi44lOx — San Cadilla (@SanCadilla) August 19, 2021

Cristian Calderón lamentó el incidente de anoche donde se encara con un fanático, quien le reclamó su accionar en la cancha con las Chivas."Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción. De verdad, perdón."Ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen. Créanme que por "falta de huevos" no ha sido", escribió el "Chicote", en alusión al reclamo que le hizo el fanático de su poca entrega con el Rebaño.Calderón manifestó su deseo que las críticas vayan hacia su persona, pero no hacia su familia."Acepto con humildad todas las críticas, que son merecidas y tienen derecho de expresarse, pero hagámoslo sin violencia, y sobre todo, sin involucrar a las familias que no tienen nada que ver con esto."Me frustra mucho y me duele ver cómo han insultado a mi mujer e hijos en sus redes sociales. Aquí estoy yo para darles la cara siempre", agregó.