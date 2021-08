Por fin Pedri tendrá vacaciones

Hora de publicación: 17:07 hrs.

Después de ausentarse sólo un partido de la Liga con el Barcelona la temporada pasada, antes de integrarse a la Selección de España para sus compromisos en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio, el joven Pedri González finalmente recibió algo de descanso.El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, informó que su preciado mediocampista tendrá un receso de un par de semanas tras el partido del sábado ante el Athletic de Bilbao en la Liga española."Hemos tomado esta decisión porque no queremos que llegue al mes de noviembre y diciembre con problemas físicos'', explicó Koeman. "Es imposible aguantar todos los partidos que ha jugado esta temporada, con dos torneos este verano. Necesita un descanso de, al menos, dos semanas''.Pedri, de 18 años, ha jugado 74 encuentros con el club y el país desde que hizo su debut con el conjunto catalán al inicio de la temporada pasada. Ayudó a España a llegar a las Semifinales del Campeonato Europeo y se colgó la medalla de plata en Tokio.Y de vuelta en casa, Pedri jugó en el primer duelo del Barcelona en la nueva campaña de la Liga el pasado fin de semana.Pedri se perderá los choques con Getafe y Sevilla en la Liga durante su ausencia de dos semanas.Sus pases precisos y su visión como orquestador rápidamente llamaron la atención tanto de Koeman como del estratega de la selección española, Luis Enrique. El único partido que se perdió con el Barsa la temporada pasada fue el último de la campaña, cuando ya el cuadro blaugrana no tenía posibilidades de ganar el título.El único minuto que Pedri no estuvo en la cancha por España en la Eurocopa fue en los Cuartos de Final. Fue nombrado el mejor jugador joven del torneo.Con Lionel Messi fuera del Camp Nou, Pedri es ahora una de las esperanzas principales del Barcelona para armar un equipo ganador sin el astro argentino.Pero por ahora, necesita descansar.