Por la puerta grande.- Daniel Bautista

Daniel Bautista

Jorge Aguilera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con la exclusión de la prueba de 50 kilómetros en París 2024, la marcha cumplió su ciclo como un deporte emblemático en la historia de los Juegos Olímpicos para México, explicó Daniel Bautista, campeón en la prueba de 20 km en Montreal 76.Hablar de la marcha, añadió Bautista, es resumir que ha entregado 10 medallas para el País y considera un desacierto de las autoridades mundiales el eliminar los 50 km y considera que, si esta disciplina no ha entregado mejores resultados al País en los últimos años, no es por falta de talentos."Se va por la puerta de adelante, como un deporte emblemático, los resultados hablan con todas sus medallas. Todo haría suponer que desaparecerán los 20 kilómetros, pero creo que regresan los 50 con fuerza en Los Ángeles 2028. La marcha (mexicana) tuvo la oportunidad y fue protagonista con los programas y entrenadores adecuados."Los atletas no han sido el factor para mantener a México como protagonista, ha sido por la falta de visión de la Federación Mexicana (de Atletismo), uno de ellos, es la capacitación de entrenadores y el fomento a las nuevas generaciones".Los recursos, opina, no han sido aprovechados."Falta liderazgo y asumir responsabilidades de la Conade a largo plazo y se emplearon recursos en una comisión de caminata que no ha funcionado; hay hasta triple ente del deporte con la comisión de box y de beisbol, donde se invierte en estadios y vemos los resultados reflejados en Tokio".Isaac Palma no pudo completar la extenuante prueba en Tokio 2020.