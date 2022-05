¿Por qué hay gente que 'tira hate' en redes sociales?

Dalia Gutiérrez

El poder del anonimato

Educar en emociones

Reflexión y empatía

Seguramente has visto que en cualquier publicación que se comparte en el mundo digital suele aparecer algún comentario de odio.No importa si es una noticia de un asesinato, un hallazgo científico, un tema político, del resultado de un juego deportivo o de una estudiante que obtuvo un gran premio: casi siempre hay uno o más usuarios que escribes una crítica o agresión.Incluso, puede ser que ese alguien que alguna vez haya "tirado hate" ("odio" en inglés) hayas sido tú.Esta denominada 'cultura del odio' es parte de una serie de fenómenos digitales contemporáneos que, de acuerdo con especialistas en humanidades, habla mucho sobre la falta de educación emocional en la sociedad, algo en lo que hay que actuar de inmediato.Podría parecer que este fenómeno es algo nuevo, pero es apenas una diferente y más poderosa manera de la sociedad para externar el odio."Que la violencia se esté viralizando a través de las redes sociales no me asombra", señala María de los Ángeles Heftye, directora del Cluster de Humanidades de la Universidad Regiomontana."La redes están constituyendo un nuevo estilo o forma de sociabilizar. La agresión y la violencia siempre han existido. Es una nueva forma de expresión".Esta 'cultura del hate' puede verse como comentarios de burla hacia maneras de pensar, agresiones sobre la sexualidad o religión de una persona, críticas por un gusto personal o errores de ortografía, desacreditación del trabajo de otros y hasta amenazas de muerte.Una de las principales razones por las que este fenómeno ha crecido tanto es por el poder del anonimato que ofrece el mundo digital."Tú puedes ponerte un nombre falso o incluso crear cuentas alternas de redes sociales para hacer este tipo de comentarios de odio y te escudas detrás del anonimato", señala Omar Cerrillo, director de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey, campus Cuernavaca."Puedes hacer comentarios muy agresivos sin hacerte responsable de los mismos".Este poder viene acompañado con el reconocimiento que pueden otorgar los 'me gusta' que recibe el usuario de parte de una enorme masa, apunta Heftye.Y eso le brinda un sentido de pertenencia, que cada vez crece más.Aunado al anonimato, el mundo digital ayuda a polarizar aún más las ideologías a través de los algoritmos de las redes sociales."Lo que provoca es que se refuerce tu punto de vista sobre algún tema, sea político, social, de género, de deporte", detalla Cerrillo.Y las consecuencias del ciberacoso a las víctimas pueden ser funestas, destaca Heftye.Nunca se sabe cuáles son los recursos con los que cuenta cada individuo para enfrentar y manejar este tipo de situaciones.El odio es algo natural en el ser humano, pero no todos los manifiestan igual."Todos lo sentimos, todos lo vivimos, pero todos lo tramitamos en forma diferente en función de la madurez del individuo", apunta María Angélica Limón, coordinadora de la especialidad en clínica psicoanalítica de la Universidad de Monterrey.La 'cultura del odio' puede tener diferentes lecturas, comenta.Que alguien agreda a otro cuando obtuvo algún logro, ejemplifica, podría hablar de envidia. O si alguien se comporta con violencia podría ser porque es lo que vivió durante su crecimiento y es la única manera de expresión que aprendió.Lo que se puede interpretar de este fenómeno es la falta de educación emocional en la sociedad."Si tenemos una población que es analfabeta emocionalmente, entonces esto va a continuar, no va a parar fácilmente", advierte Heftye."Si educamos emocionalmente, nuestra población tendrá competencias básicas y adecuadas para la vida, va a maximizar las tendencias constructivas dentro de su entorno y va a minimizar las destructivas".También hace falta el establecimiento de límites desde la crianza, destaca Limón, pues éstos ayudan a entender que no se es único en el mundo.Los padres deben saber decir 'no' a los hijos en ciertas situaciones."Cuando yo no limito a nadie",explica la especialista, "esa persona no va a poder reconocer en el otro como un igual y, por lo tanto, lo lastima".Además, considera, es urgente que existan políticas públicas para identificar y castigar a los usuarios que "ultrapasen" esos límites en el mundo digital.Es imposible que todas las personas piensen lo mismo, señala Cerrillo. De hecho, tener diferentes opiniones es parte de vivir en democracia.La diferencia es que un sistema democrático busca tener mecanismos de debate, donde unos escuchan los argumentos de otros y se permite la reflexión."Lo que sucede con internet es que genera estos mecanismos tanto técnicos como humanos de poca reflexión, de poco escuchar al otro", apunta."Es más fácil caer en la burla, el ataque, el insulto, que generar estos espacios de verdadera reflexión entre las distintas contrapartes".La invitación es a no dejar que el algoritmo digital gane, buscar opiniones contrarias a las propias y abrir espacio a la reflexión.Pero sobre todo, a permitirse ser más empáticos con los demás."A ninguna persona nos gustaría ser el blanco del odio de los demás", destaca Heftye."Debe de haber tolerancia cero a la ciberviolencia".