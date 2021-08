¿Por qué no aparecen 'Nini' y Dariel con Charros?

Marco Arellano

Hora de publicación: 12:34 hrs.

Los Charros dieron a conocer a su lista de 49 peloteros invitados a la pretemporada y ahí no aparecen Gabriel Gutiérrez, el cubano Dariel Álvarez, Luis Iván Rodríguez y el refuerzo Alex Tovalín.Gutiérrez ya no entra en planes al dar paso al cambio generacional en la receptoría y el puesto será para Santiago Chávez."(Gabriel) Está disponible para cualquier equipo que lo quiera negociar con nosotros", dijo Ray Padilla, director deportivo de Charros, a CANCHA.Dariel Álvarez tiene contrato en Japón, cuya temporada termina en octubre, mientras que Luis Iván Rodríguez se perderá la primera vuelta y Tovalín ocupa una plaza de extranjero, por lo que el club apostará por otros relevistas."He estado hablando con Dariel, quiere jugar, no lo pongo (en la lista) porque termina en octubre, pero él quiere llegar en un momento dado a jugar", compartió Padilla."Terminando la temporada con Diablos Rojos (Luis Iván) va a una cirugía, le van a limpiar el codo, por eso no está en la lista, pero estará listo para la segunda vuelta. (Tovalín) Es un jugador extranjero y la idea de nosotros es tener tres pítchers en la parte de atrás, (David) Richardson, (Brennan) Bernardino y (Fernando) Cruz".Juan Pablo Oyervidez y Horacio Ramírez no lanzarán este año con el equipo del mánager Roberto Vizcarra."Horacio decidió retirarse, no quiere jugar, y Oyervides está desgarrado, por eso se hicieron algunos movimientos", agregó el directivo.Ante estos huecos en el staff de pitcheo, los Charros hicieron un cambio con los Venados, recibiendo al lanzador zurdo Irwin Delgado por Ozziel Flores.LOS INVITADOSLANZADORESOrlando LaraAlex DelgadoJaime LugoAdrián GusmanIrwin DelgadoManuel FloresRaúl de los ReyesÉrick PreciadoAlejandro MartínezMarco TovarAlemao HernándezFreddy QuinteroHéctor GalvánDavid RichardsonBrennan BernardinoFernando CruzDarío GardeaÉdgar ManzoBrayan MumulmeaJuan Diego PinedaLuis Ángel RodríguezEmmanuel QuiñonesAlan MundoAldo RamírezCÁTCHERSSantiago ChávezFernando FloresLuis TreviñoJuan Raúl CamachoGustavo RuizJUGADORES DE CUADROAgustín MurilloAmadeo ZazuetaManny RodríguezJaphet AmadorChristian VillanuevaMissael RiveraRigoberto TerrazasJuan RodríguezJared SernaHugo SánchezGael GuzmánLuis MedinaJARDINEROSJulián OrnelasJosé Juan AguilarFélix PérezFernando VillegasAgustín RuizAlex OsunaEnrique OsorioSergio Pérez