Prefiero tener a Leo Messi.- Koeman

01 min 30 seg

AFP

Hora de publicación: 16:55 hrs.

❝Siempre es importante iniciar la Liga ganando en casa❞



💬 @RonaldKoeman pic.twitter.com/YAAxgF8L0g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2021

Ronald Koeman reconoció en conferencia de prensa tras el estreno victorioso del Barcelona en LaLiga que aún no se ha olvidado del Lionel Messi, ahora en las filas del PSG."Nuestro juego puede ser mas colectivo que antes, pero todavía prefiero tener a Leo Messi en mi equipo", subrayó el técnico neerlandés."No tenemos un jugador que decida los partidos por sí mismo, es mas un trabajo colectivo, tenemos que crear oportunidades y marcar goles todos. Hoy hemos marcado cuatro y está muy bien", analizó Koeman.Dos de esos goles los hizo el danés Martin Braithwaite, para quien tuvo palabras de elogio el entrenador azulgrana."Siempre he dicho que creo que es un ejemplo como profesional, siempre trabaja por el equipo. Ha mejorado su juego, no solo por los dos goles de hoy, nos ayuda por muchísimas cosas de equipo. Estoy encantado de tener un jugador como él", dijo Koeman.Otro de los jugadores que destacó especialmente fue Gerard Piqué, que se encargó de marcar el camino del triunfo."En el pasado ya era líder. Ha sido una gran falta, estamos intentando mejorar nuestra efectividad en faltas, y ha sido un gran gol", subrayó el timonel.