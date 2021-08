'Premian' con otro museo a funcionaria sin experiencia

02 min 00 seg

Rebeca Pérez Vega

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque no tiene ninguna experiencia en la divulgación de la ciencia y la tecnología y se convirtió en la titular del Museo Trompo Mágico sin trayectoria en el campo, Marcela Gómez Ramírez será ahora la titular del Planetario Lunaria, en sustitución de Alfonso Islas.La funcionaria estatal llegó a la dirección del Trompo Mágico el 6 de diciembre de 2019 -desde el inicio de Administración del Gobernador Enrique Alfaro- sin experiencia previa, que en ese entonces aceptó y defendió: "No tengo experiencia museográfica pero el museo tiene esa virtud de no ser un lugar contemplativo, es más bien interactivo, un espacio para el aprendizaje".Gómez Ramírez estudió la Licenciatura en Educación Preescolar, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Ha sido asesora del ex regidor Salvador Caro Cabrera, de 2012 a 2015, en el Ayuntamiento de Guadalajara. Trabajó en la campaña de Enrique Alfaro para la Alcaldía de Guadalajara, en 2015, y fue directora de Atención Ciudadana en ese Municipio, de 2015 a febrero de 2018.Durante el año y medio que dirigió el Trompo Mágico algunos empleados denunciaron que había acoso laboral, incluso una treintena de trabajadores presentó una queja en la Comisión Estatal para Derechos Humanos de Jalisco por "discriminación e inequidad" y señalaron el mal estado del recinto que estuvo cerrado durante un año a causa de la pandemia.En marzo pasado, con la llegada de Alberto Esquer a la Secretaría de Asistencia Social (entidad de la que depende el museo), se anunció la reapertura del recinto y se le dio una "manita de gato" a las áreas verdes, pero el pasto se ha vuelto a descuidar y la fuente central sigue sin funcionar, recalcan trabajadores que prefirieron mantener el anonimato."Las instalaciones del museo están mal todavía, el cuidado del recinto no mejoró más que para la foto cuando llegó Esquer y cuando lo visitó el Gobernador; no se podan las áreas verdes y las fuentes siguen descompuestas", advirtió uno de los empleados que prefirió omitir su nombre.Todavía no se sabe quién sustituirá a Gómez Ramírez en la titularidad del Trompo Mágico.