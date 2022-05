Prepara Il Volo gira de 100 conciertos

Después de la tempestad que provocó la pandemia al mundo entero, llegó la calma para Il Volo y con ella la oportunidad de alzar el vuelo y recorrer el mundo.Si hay algo que más desean Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone, es volver a pisar un escenario y ya están listos para su nueva aventura.Por lo pronto tienen una agenda con 100 conciertos que arrancarán en su bella Italia y los llevará por Europa, Japón, Estados Unidos, Australia y México."Estamos muy emocionados porque después de dos años y medio por fin regresamos a un escenario a compartir nuestra música con el público", dijo Piero, "para un cantante es importante grabar un álbum, pero todo ese trabajo es por una razón, que es compartirlo en el escenario."¿Puedes imaginar cuánto extrañamos a nuestro público esos dos años y medio? Simplemente un cantante y nuestros colegas pueden describir las emociones que vivimos en un escenario. Tenemos ganas de estar en un escenario. Lo necesitamos", agregó.Hace unas semanas, Il Volo fue invitado especial del Festival Eurovisión, mismo que en el 2015 lo reconoció con el tercer lugar de la competencia con el tema "You Are My Everything" (Grande Amore).Para su regreso al festival, Gianluca, Ignazio y Piero decidieron darle un nuevo vestido musical al tema "You Are My Everything" con una versión inglés-italiano y un sonido rockero, que ya está disponible en plataformas.En unos días, el 3 de junio, Il Volo tendrá el gozo de pisar de nueva cuenta un escenario y será en su país, Italia."Es una necesidad cantar, subir al escenario, compartir el arte. No vemos la hora de regresar de gira, de ver a nuestros fans y compartir momentos", opinó Ignazio.Será a finales de año o tal vez a principios del 2023 que el trío de pop lírico regrese a México.Con 13 años de carrera artística, Il Volo mantiene la sencillez de saberse unos chicos privilegiados de hacer lo que aman: que es cantar."Si me dices si nosotros hemos trabajado en esta vida, yo te puedo decir que no. El trabajo es nuestra vida, 24 horas del día.Cuando no hacemos conciertos, cantamos. Por eso somos tres chicos privilegiados y espero poder hacerlo toda la vida", indicó Piero.Aunque su carrera lo es todo para ellos, también tienen su "Grande Amore" en la vida. Piero de inmediato respondió que su su madre. Ignazio también dijo lo mismo, aunque él fue más general e hizo mención de su familia.