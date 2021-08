Preparan mercados marcha al Congreso

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los locatarios de los mercados de Guadalajara quieren tener la certeza jurídica sobre sus espacios, por lo que la semana entrante tomarán las calles.Luego de una asamblea, se determinó que el próximo jueves, a las 13:00 horas, harán una manifestación hacia el Congreso del Estado para exigir que se destrabe el decreto con el que se da marcha atrás a la intención de modificar los contratos de concesión y arrendamiento."Participarán entre 40 y 50 mercados, aparte del de San Juan de Dios. La revocación del decreto está en la congeladora y eso nos perjudica", explicó Salvador Sáenz, líder de los locatarios del Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios.Se advirtió que, de no tener una respuesta, se mantendría un plantón afuera del Poder Legislativo para dar celeridad al tema.Y es que, consideran los locatarios, al no revocarse una acción del Gobierno, se vive en la zozobra de que quieran retomar el proceso y obligarlos a firmar, nuevos contratos por 99 años, lo que les perjudica.En 2020, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó un decreto para regularizar los locales en los mercados. Consistía en que en noviembre, a más tardar, todos los comerciantes deberían entregar su documentos y acreditar la "propiedad" del espacio.Además, se les entregaría un nuevo contrato de arrendamiento por 99 años, lo que no pareció a los locatarios, quienes aseguraron que esto iba en contra de sus derechos.