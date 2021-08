Presenta Alestra su servicio móvil

04 min 00 seg

Axel Romero

Precio y disponibilidad

Hora de publicación: 11:59 hrs.

Alestra, la compañía especializada en brindar soluciones de TI, expandirá su portafolio de productos al ofrecer el servicio de movilidad para las empresas y organismos gubernamentales."Nuestra visión como empresa siempre ha sido ayudar a las compañías, de todos los tamaños, en su aventura de transformación digital y teníamos pendiente lanzar el elemento de movilidad, para asegurar a los clientes empresariales que eliminaremos la frontera, sobre todo por el tema de Covid, que existe entre la casa y la oficina, a un nivel profesional", explicó en entrevista Ricardo Hinojosa, director ejecutivo de Alestra.A decir de Hinojosa, Alestra Móvil combinará la experiencia digital empresarial para ofrecer una conectividad eficiente, con un sistema de ciberseguridad robusto y muy flexible para facilitar la colaboración entre los integrantes de las organizaciones.Alestra basará este nuevo producto en cuatro pilares. El primero consiste en integrar aplicaciones profesionales, plataformas de visión crítica y herramientas de colaboración o respaldo en la nube, de una forma más dinámica.El segundo se fijará en poner a disposición de los clientes soluciones a la carta, para que las empresas, sean grandes o pequeñas, puedan adoptar el servicio de Alestra Móvil para fortalecer su transformación digital, con una distribución inteligente de datos por cada aplicación y con la integración del teléfono fijo y móvil.El tercero recae en el blindaje total al utilizar el servicio. Esta cualidad está compuesta por tres niveles de cobertura: dispositivo, contenido y conexión, para que los usuarios puedan proteger sus datos al utilizar Alestra Móvil con mecanismos como el cifrado de datos.Finalmente, el servicio habilita herramientas para monitorear las conexiones, al ofrecer un reporte de uso, así como la posibilidad de realizar recargas y contar con otras facilidades para estar al tanto del estado del servicio.Alestra Móvil se ofrecerá a través de la plataforma habilitadora de red virtual móvil (MVNE) de la compañía. Aquí se realizará el manejo inteligente del procesamiento de todas las llamadas y conexiones.La red móvil 4G de AT&T será la red primaria del servicio, y contará con un par de redes secundarias para tener respaldo a la conexión en cualquier parte del País."Lo que buscamos ofrecer es una alta disponibilidad al sector empresarial en México, entonces en los lugares en donde no haya una buena cobertura con la red primaria, entrará de forma automática esta alta disponibilidad", explicó el director ejecutivo de Alestra.El nuevo servicio móvil será muy modular, de tal forma que los suscriptores a estos planes podrán elegir las aplicaciones prioritarias, como las plataformas de videollamadas profesionales, y restringir aquellas que no sean importantes, como las redes sociales o las plataformas de entretenimiento.Sin embargo, en caso de que el usuario quiera tener conexión a este tipo de aplicaciones, podrá realizar las recargas individuales.Y con la aplicación Alestra One Touch, los moderadores del servicio de Alestra Móvil podrán tener el control total de los dispositivos que usan esta conexión, para aceptarlos, bloquearlos y monitorear cómo usan la red de datos móviles.Los servicios de Alestra Móvil también pondrán a disposición de los clientes algunos smartphones. De parte de Samsung, se ofrecerán los modelos Galaxy A02, Galaxy A02S, Galaxy A12, Galaxy A32, Galaxy A52, Galaxy A72 y Galaxy S21.Nokia ofrecerá los smartphones C01 Plus, C20, C30, G10 y G20. Por su parte, Apple contará con iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.Ya que el servicio de Alestra Móvil será a la carta, los precios pueden variar dependiendo de las exigencias del cliente.En la oferta comercial base, el servicio ofrecerá planes de datos que van desde los 1.5GB y hasta los datos ilimitados. Con la operación de la red móvil de AT&T y las redes secundarias, Alestra promete una amplia disponibilidad de conectividad en todo el País, así como de los servicios de voz y SMS ilimitados.Alestra móvil ofrecerá promociones en redes sociales ilimitadas, que incluyen Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn y el servicio de Uber. Esta oferta únicamente estará disponible para el uso dentro del territorio nacional, aplicando las políticas de uso justo.Con este servicio, Alestra espera captar aproximadamente un, del sector privado y de gobierno, durante los primeros cinco años en los que ofrezca su servicio móvil, para que el producto sea rentable en un plazo de