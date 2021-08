Presenta Google Timbre y Cámara Nest, con baterías

El ecosistema de Internet de las Cosas de Google se expandirá en México en unos meses, luego del lanzamiento del Timbre Google Nest (con batería) y la Cámara Google Nest (con batería).De acuerdo con Google, el propósito de estos dispositivos es dar mayor seguridad a los usuarios al poder estar atentos de cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en sus hogares, o en cualquier espacio en el que sean instalados, con el beneficio de incorporar una batería internamente.Aunque la autonomía de las baterías de ambas soluciones puede variar según los contextos, las pruebas de Google indican que en un uso regular, con el registro de 13 o 16 eventos diarios, la batería del Timbre Google Nest puede durar hasta 2 meses y medio. La Cámara Google Nest, al registrar de 9 a 12 eventos diarios, puede tener una autonomía de hasta 3 meses.Gracias a sus algoritmos mejorados, las cámaras de estos dispositivos pueden detectar varios objetos clasificados en 9 clases: gente, animales, vehículos, paquetes y otros tipos, al procesar dos veces más pixeles y al doble de cuadros por segundo respecto a las soluciones anteriores.Los algoritmos fueron entrenados con más de 40 millones de imágenes. Además, gracias a Google Research y a Unity, Nest creó más de 25 millones de imágenes sintéticas para entrenar al algoritmo con mayor eficiencia.En cuanto a conectividad, ninguna tendrá soporte a WiFi 6, pero Google afirma que continuamente trabaja en agregar este tipo de innovaciones a las especificaciones de sus productos.La cámara Google Nest (con batería), cuenta con una batería recargable integrada que le otorga una mayor versatilidad al funcionar en interiores o exteriores, ya que resiste fuertes vientos, lluvia y hasta nieve, con un soporte magnético que la mantiene en su posición.La calidad de su video es de 1080p con HDR y además cuenta con visión nocturna para poder distinguir los acontecimientos al caer la noche.Por primera vez, este dispositivo incluye tres tipos de alertas: de personas, vehículos y animales. Además, cuenta con la función Zonas de Actividades para delimitar el área que se desee monitorear y ofrece tres horas de historial de video de eventos, sin la necesidad de pagar una suscripción.Gracias al sistema de altavoces y micrófono que incorpora, está lista para conversaciones bidireccionales, para poder escuchar y responder ante alguna situación.Y para darle mayor privacidad a los usuarios, todos los datos que pasan a través de la cámara son cifrados. Una luz LED notifica cuando se envían imágenes o videos a Google.A través de la app de Google Home, las personas pueden acceder a la transmisión en vivo 24/7. Ahí mismo se puede retroceder tres horas en la línea del tiempo del historial de video para consultar algún evento en específico.Un dato curioso es que la Cámara Google Nest (con batería) fue diseñada con un 45 por ciento de material reciclado postconsumo en sus piezas plásticas.Por su parte, el Timbre Google Nest (con batería) integra una cámara con calidad de 960p con HDR, visión nocturna y zoom de hasta 6x. Su campo de visión 3:4 permite ver a las personas de pies a cabeza y en cualquier parte que esté a 20 centímetros o más de la puerta.Este dispositivo cuenta con cuatro tipos de alertas: paquetes, personas, animales y vehículos.Gracias a su almacenamiento local, y con su batería de respaldo, puede grabar más de una hora en caso de que la energía y el WiFi no funcionen. Al igual que la cámara, incluye tres horas de historial de video de eventos y la habilidad de crear Zonas de Actividad.También mantiene la transmisión 24/7 a través de Google Home y tiene soporte a la conversación bidireccional. Además, puedes usar respuestas pregrabadas para responder a lo que está sucediendo aunque no estés en casa.Los datos que genera la cámara también están cifrados, así que la función de Detección de Rostros Familiares es privada, con la opción de controlar a quiénes quieres que tu cámara reconozca.Finalmente, cerca del 45 por ciento de sus componentes plásticos también provienen del reciclaje.La Cámara Google Nest (con batería) y el Timbre Google Nest (con batería) estarán disponibles globalmente a partir del 4 de noviembre. En México aún no hay un precio confirmado, pero en Estados Unidos costarán 180 dólares, cada uno, casi 3 mil 680 pesos, según el tipo de cambio actual.