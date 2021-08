Presenta Santos a Alessio de la Cruz

01 min 30 seg

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 18:31 hrs.

🇳🇬⚔ Vive la Presentación Oficial de Alessio Da Cruz como nuevo refuerzo a través de nuestro stream. ¡Hoy! Nos vemos a las 4:00pm 😎#ModoGuerrero⚔ pic.twitter.com/Q7meJgdfPz — Club Santos (@ClubSantos) August 4, 2021

Alessio de la Cruz, extremo y centro delantero, proveniente de los Países Bajos, fue presentado hoy de manera oficial con el Santos, que espera pueda ponerse a la par del grupo a la brevedad para apoyar la ofensiva del equipo.De la Cruz llega por un año a préstamo con opción a compra y jugará con el número 9."Ahora todo está listo, me hubiera gustado entrenar antes. No sabía mucho del equipo y ahora que estoy conociendo más, estoy muy emocionado", explicó."Soy un jugador que puede meter goles, estoy listo, encajo bien y me siento fuerte".Guillermo Almada, director técnico del equipo, dijo estar muy complacido con la llegada de este jugador que vendrá a darle otro empuje al equipo."Estamos contento por la calidad humana y viene a completar algunas cosas, estamos satisfechos y en la medida que recuperemos a los seleccionados nos haremos más fuertes y vamos a adquirir ese poderío deportivo que buscamos tener en la cancha", mencionó.Almada comentó que Alessio todavía no entrará en acción este fin de semana cuando enfrenten a Tigres.Por otra parte, Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, mencionó que la llegada de este delantero se retrasó por la negociación jurídica combinada con temas legales y exámenes médicos."Afortunadamente todo llegó a buen término. Estamos muy contentos, sentimos que con la llegada de este refuerzo se redondea el plantel", mencionó.Sobre la situación de Santiago Muñoz, quien es pretendido por el Huesca de Nacho Ambriz, dijo que están analizando una propuesta que les hicieron llegar y en los próximos definirán el destino del volante mexicano.